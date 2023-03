Los Gallos Blancos de Querétaro manda advertencia a Cruz Azul

Los Gallos Blancos de Querétaro empataron 2-2 en contra de los Bravos de Juárez en la reapertura del Estadio Corregidoras tras haber cumplido el año de veto que le fue impuesto al club por la Liga BBVA MX tras los sucesos en contra de Atlas en marzo del 2022.

La institución queretana sumó su sexto empate en el Clausura 2023 para llegar a nueve puntos, pero cuentan con un partido pendiente en contra del Cruz Azul correspondiente a la Jornada 4, por lo que si logran el triunfo podrían meterse en la pelea por un boleto a la Reclasificación del futbol mexicano.

“La verdad que estoy muy agradecido con los jugadores, con los grandes y con los jóvenes, no es fácil lo que han vivido y lo que hemos vivido durante estos 8 o 9 meses, contra los equipos grandes creo que el equipo ha demostrado un plus extra, confiamos en eso, fuimos a Chivas y casi lo ganamos, América y lo empatamos, creo que contra los equipos grandes hay una motivación extra, más lo de la gente, creemos que podemos ganar los dos partidos si lo vamos a buscar el miércoles 29 a hacer una final contra Cruz Azul y nos vamos a parar de mejor manera”, respondió Mauro Gerk sobre el rendimiento de sus jugadores en los partidos donde enfrentan a los cuatro grandes.

Mauro Gerk reconocido como leyenda del club

Mauro Gerk fue uno de los ex jugadores de Querétaro que fueron reconocidos antes del inicio del juego en el marco de la reapertura al público del Estadio Corregidora, además del antiguo goleador argentino estuvieron Ronaldinho, Tiago Volpi, Emanuel “Tito” Villa, Miguel Martínez y Marco Jiménez en la ceremonia.

“Hoy la gente coreó mi nombre, la verdad que estoy agradecido, saben el sacrificio que uno hace acá, de lo que uno está haciendo, del trabajo que le estamos metiendo, no nos han acompañado algunos resultados pero bueno, agradecerles de corazón sabes lo que yo siento por esta gente por esta playera, del cual soy hincha, tengo una doble responsabilidad, vuelvo a repetir creo que tenemos dos partidos de local donde nosotros tenemos la obligación de ganar, no es fácil volver a tener gente, público, no tiene que tomarte otra responsabilidad, había mucho nervio muchas cosas extra cancha que fueron difíciles, en su entorno que tenía que ignorarlos para concentrarse en el juego, dieron un buen juego así que yo creo que contra Cruz Azul vamos a mejorar mucho”, agradeció Gerk el cariño de la afición del Querétaro por su etapa como jugador.

Mauro Gerk sabe porque no han logrado más triunfos

El técnico de los Gallos Blancos también mencionó que el punto específico que le ha impedido sumar más triunfos y puntos durante el Clausura 2023 es la falta de claridad a la hora de definir, ya que para el meter goles sería un punto fundamental para tener un mejor rendimiento en su segundo semestre al frente de la institución.