Hernán Cristante: Los jugadores no han hecho clic con el club

Hernán Cristante lleva varios días de trabajo con la plantilla de Bravos del FC Juárez y el timonel argentino ya detectó cual es la falla en la institución fronteriza. Identidad es lo que le quiere inyectar a los futbolistas del club juarense.

“Me parece que los jugadores no han hecho clic con la identidad del club, con lo que quiere la mesa directiva, los dueños. Creo que la identidad va de la mano del orden, de la disciplina, del compromiso y eso permea de arriba hacia abajo”, dijo Hernán Cristante.

La actitud de la gente de Ciudad Juárez comienza a contagiar a Hernán Cristante, quien desea un equipo “Bravo” dentro del terreno de juego. El estratega nacido en La Plata desea una plantilla de entrega y garra para el Torneo Apertura 2022 en la Liga BBVA MX.

“A la gente de Juárez le dicen Bravos, no es al

equipo y lo he entendido así y lo he interpretado, entonces nosotros tenemos que trasladar eso a la cancha, más allá de como pueda jugar”, expresó Cristante.

En pleno trabajo de pretemporada, el timonel argentino desea un equipo que busque los tres puntos en cada partido y que nunca se conforme durante las 17 jornadas del torneo regular.

“Normalmente los equipos que son protagonistas deben jugar bien. Pero tenemos que ser ese equipo agresivo, ese equipo que sale a la cancha a ganar, no a ver que rescata del partido”, confesó el estratega de Bravos.

MUCHO TRABAJO MENTAL

Hernán Cristante quiere trabajar el aspecto mental con toda su plantilla. Sabe que ocupar la última posición en la tabla general y en la porcentual le afectó mucho a sus dirigidos y en eso está enfocado durante estos primeros días con la institución.

“Siempre es un mundo de desafíos el futbol, y esta no es la excepción. Seguir mejorando y sobreponerse a lo que ha sucedido. Sacar de la estructura mental esa idea de que no se puede mejorar”, señaló Cristante.