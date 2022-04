Sueña Hernán Cristante con alcanzar la zona de reclasificación

Hernán Cristante, director técnico de los Gallos Blancos del Querétaro sueña con lograr la reclasificación en el torneo Grita México Clausura 2022. El estratega argentino tiene claro que su plantel no está para avanzar a repechaje, pero no dejarán de pelear esa posibilidad.

La escuadra queretana recibe a Cruz Azul el jueves en el cierre de la Jornada 15 en la Liga BBVA MX y Cristante sabe que es una de las últimas posibilidades en busca de la liguilla.

“Acá hay una sola realidad. Nosotros no estamos para pasar en este torneo. Queremos ver si alcanzamos la zona de recalificación y ver si nos podemos hacernos fuertes como cualquier 12, 11,10, 9 u 8 de la tabla. Ya lo que venga en el siguiente torneo ya veremos”, declaró Hernán Cristante en conferencia de prensa.

Necaxa y Querétaro interrumpen el partido para dar mensaje de paz

Enfrentar a la Máquina Celeste de Cruz Azul, que está ubicado en la sexta plaza a un solo punto de la clasificación directa, lo convierte en un rival doblemente peligroso.

“La frustración está en las situaciones de cómo se han dado y en los mismos resultados, pero no en la entrega y el trabajo de los muchachos. El partido ante Cruz Azul es para competir. Por ahí escucho que Cruz Azul tiene una mala racha, pero no me creo eso”, dijo el estratega argentino.

Te puede interesar: El equipo de Europa que se quiere robar a Matías Almeyda

Cristante dejó en claro que la mala fortuna acompañó a su plantel durante todo el semestre en la Liga BBVA MX y espera que esa situación cambie a partir del compromiso de este jueves ante los celestes.

“La suerte ahí aparece y nosotros hemos sido muy golpeados, pero ninguno bajó los brazos, ninguno dijo me rindo. Espero que la suerte esté de nuestro lado en los últimos 3 partidos y yo creo que los chicos ya merecen la gotita de suerte”, señaló Cristante.

Cristante se refirió al futuro de los Gallos Blancos

El futuro de la franquicia queretana es una incógnita, ni el propio cuerpo técnico y mucho menos los jugadores saben que les depara el próximo semestre dentro de la Liga BBVA MX, al respecto también comentó el timonel de Querétaro.

“Obviamente uno tiene la planificación hecha. Lo que pasa que las circunstancias son cambiantes. Tenemos que ver quien quiere el equipo o sí sigue en Grupo Caliente. No sabemos dónde está el puerto de partida y no sé si este puerto de partida me involucra”, finalizó el estratega de Gallos Blancos.

Te puede interesar: Santos rescata empate de último minuto con Gallos y buscan Repechaje