Herrera le tira a Santiago Solari, tras expulsión ante Puebla

Miguel Herrera, entrenador de Tigres opinó sobre la expulsión de su colega, el argentino Santiago Solari en el duelo correspondiente a la jornada 1 del Torneo Grita México Clausura 2022, ante la escuadra de Puebla, el partido quedó empatado a un tanto en el estadio Cuauhtémoc.

“Si hubiera sido Miguel Herrera , en estos momentos sería un escándalo nacional, pero no lo es”, esto lo dijo en conferencia de prensa el famoso “Piojo”, fiel a su estilo le dejó una indirecta al entrenador del América, que arranco su tercer torneo al frente de las Águilas.

Santiago Solari se volvió loco en el Puebla vs América

¿Cómo fue expulsado Santiago Solari?

Solari ingresó al terreno de juego a reclamarle al árbitro una tarjeta amarilla para Roger Martínez. El silbante, Óscar Mejía García, de inmediato fue a mostrarle la tarjeta roja al técnico americanista.

Al mismo tiempo, se veía al entrenador del Puebla, Nicolás Larcamón, estaba alajando a sus jugadores de banca y a los titulares para que la situación no llegara a más en el estadio Cuauhtémoc.

Tigres visitará a Santos tras reprogramación por contagios de Covid 19



Los Tigres de la UANL, arrancarán su participación ante Santos , en el Torneo Grita México Clausura 2022, una vez que el equipo recuperó elementos valiosos, tras superar el Covid 19.

“Ha sido una semana ardua y difícil. Jueves y viernes trabajar con 10-12 jugadores. Pero ya hoy trabajamos con un buen número de jugadores”, expresó el estratega mexicano.

Acerca del rival, Santos, el “Piojo” afirmó que enfrentar a Pedro Caixinha será algo que le dará mucho gusto, “El duelo no es de técnicos, es un duelo en la cancha. Es Tigres vs Santos. La verdad me da gusto enfrentar a Pedro, es un hombre que ha aportado al futbol mexicano. Me dará mucho gusto darle un abrazo”.

“Estamos empezando el torneo y debemos ser cuidadosos en todos sentidos. Cuidar esta ola de contagios y no debemos exponer a nuestros jugadores a una lesión muscular”, culminó.

