Hijo de Fishman amaga con hacerle una variante de ‘martinete’ a otro réferi; semanas después de que estuviera involucrado en la muerte del Búho

Hijo de Fishman libró la cárcel luego de aplicarle un package piledriver al réferi de 75 años conocido como El Búho quien perdió la vida; días después de haber pagado una reparación del daño a la familia, el luchador a vuelto al ring y usando esa variante de martinete contra otros luchadores y réferis; si bien no ha terminado la ejecución, sí ha amagado con ese castigo que tiene en luto a la familia del señor juez del ring.

Fue en Hidalgo cuando El Búho encaró a Fishman y este lo aprisionó entre sus piernas, lo sostuvo de los brazos y piernas para ponerlo en posición de 'paquete' conocido así en el lenguaje de la lucha libre para luego dejarse caer contra la lona en un una evolución que no salió bien, que se salió de control y que terminó con una vida.

De regreso a los encordados y luego también de haber dado un rueda de prensa, Fishman aparece en al menos dos videos en los que busca a un réferi para hacerle el castigo. Luego también en la Arena San Juan Pantitlán se ve tomando a un réferi entre sus piernas para levantarlo y castigarlo.

Si bien NO HA HECHO EL CASTIGO CONTRA OTRO RÉFERI, sí ha usado ese hecho y el tipo de movimiento para levantar la expectativa, que es lo que ahora se coloca en la polémica.

Claramente la lucha libre está llena de recursos, fantasía, historias y secuencias que desde un principiante hasta el más experimentado buscan realizar para generar ese ambiente de locura, por lo que luchadores como AREZ o Ángel Garza, es que tras una desgracia eso sea usado y empleado sin quizás reparar en el dolor de los deudos y la memoria del propio Búho.

Usurios y periodistas, así como aficionados y luchadores, señalan falta de ética de Fishman

Un usuario, por ejemplo en TWITTER se cuestiona porque con el tema del Búho, el luchador Fishman le está acando jugo, pues donde unos tienen dolor él está viendo una oportunidad de crecer su fama y su impacto.