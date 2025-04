Hirving Lozano revela su más alta molestia con la Selección Mexicana

El delantero mexicano de San Diego, Hirving Chucky Lozano recordó uno de los momentos que más le ha lastimado como jugador profesional y de la Selección Mexicana.

Lozano, quien estuvo en Países Bajos e Italia y fue campeón, explicó en reciente entrevista que bajo las órdenes de Jaime Lozano, le pesó quedar descartado de la Copa América del 2024.

Chucky Lozano, lamenta haber quedado fuera de la Copa América

El Chucky Lozano sostuvo que luego de haber tenido una gran carrera en Europa, ser descartado no tenía sentido para él.

“La verdad no me gustó que no me llamara a la Copa América”, acotó Lozano y recalcó que tras una interesante y única carrera quedar fuera le llegó a afectar, “pues tú dime si uno no estaría molesto”.

Explicó Lozano a ESPN, que respetó esa decisión pero al final no fue algo que le gustó.

“Eso no me gustó, no me agradó, pero son decisiones de cada uno, hay que aceptarlas como son pero en lo personal no estuve muy acuerdo en esa decisión”, acotó.

¿Lozano regresará a Selección Mexicana con Javier Aguirre al mando?

Javier Aguirre ha manifestado que en el caso de Chucky Lozano, se han mantenido conversaciones, y puede ser que en próximos llamados el atacante aparezca.

Ese posible llamado vendría acompañado de la competencia interna y del momento que el delantero atraviesa como jugador del San Diego FC en donde se ha integrado para este 2025.

Lozano, de 29 años, está llamado a ser la estrella del San Diego en su nacimiento como conjunto de expansión de la MLS.