Lionel Messi estalló contra el árbitro en el Inter Miami vs Atlético San Luis: nadie puede creer su enojo

Inter Miami debutó en la Leagues Cup con un triunfo importante ante Atlético de San Luis. Los de Florida recibieron al conjunto mexicano en el Nu Stadium y, mientras se disputaba el último cuarto de hora, el árbitro hondureño Saíd Martínez tomó la decisión de suspender el partido a raíz de una amenaza por tormentas eléctricas. Esta decisión no cayó para nada bien en Lionel Messi.

El ‘10’ de la Selección de Argentina se encontraba cerca del túnel que va camino a los vestidores cuando el silbante ordenó pausar el juego de forma temporal. Un video difundido en redes sociales desde las tribunas capta el momento exacto de la reacción de Messi, quien no podía creer que el partido se había suspendido. Por sus movimientos, está claro que el argentino quería continuar con el encuentro.

Una vez la amenaza por tormentas eléctricas dejó de ser latente, el partido se reanudó y continuó con su curso. El resultado final fue un 4-2 a favor de los estadounidenses, siendo el propio Messi la figura destacada con dos goles y una asistencia para quedarse con los tres puntos. De todos modos, el delantero de 39 años entendió que la pausa cortó el ritmo del partido cuando estaba entrando a su recta final.

El partido de Inter Miami vs San Luis fue SUSPENDIDO por tormentas eléctricas.



Así reaccionó Lionel. pic.twitter.com/YjZCjL2EMn — Messismo (@Messismo10) August 6, 2026

Cómo fue el debut de Inter Miami en la Leagues Cup

Inter Miami comenzó con el pie derecho su participación en la Leagues Cup 2026 tras derrotar 4-2 al Atlético de San Luis. El conjunto mexicano abrió el marcador a los cuatro minutos por medio de David Rodríguez, pero el equipo de Florida reaccionó antes del descanso.

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Messi fue la gran figura, con dos goles y una asistencia, mientras que Telasco Segovia y Micael completaron la remontada. Por su parte, Noah Allen destacó al repartir tres asistencias.

Atlético de San Luis descontó mediante Rafa Llorente durante el complemento, aunque no logró poner en riesgo la victoria de Miami. De esta manera, el equipo estadounidense sumó sus primeros tres puntos y ahora se prepara para enfrentar a Rayados de Monterrey en su segundo compromiso.

A little finishing, a little creation, a whole lotta Messi 🐐



Lionel Messi is your MOTM presented by GEICO 💯 pic.twitter.com/W5sGeyrx86 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 6, 2026

Qué sigue para Inter Miami

El próximo desafío será particularmente atractivo para México: Inter Miami enfrentará a Rayados de Monterrey el sábado 8 de agosto en su segundo compromiso de la Leagues Cup. Posteriormente cerrará la Fase Uno frente a León.

Este resultado también es relevante porque el formato únicamente permite avanzar a los cuatro mejores equipos de la MLS y los cuatro mejores de la Liga BBVA MX, por lo que comenzar con tres puntos le da a Miami una ventaja importante en la carrera hacia Cuartos de Final.