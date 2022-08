Necaxa cumple 99 años dejando una época dorada; los 90’s, la cúspide

Necaxa cumple 99 años de historia en los que los éxitos y glorias han llegado, específicamente en los años 90, cuando los Rayos consiguieron sus únicos tres títulos de la historia en la época profesional del futbol mexicano. Los campeonatos de la temporada 94-95, 95-96 e Invierno 98 le otorgaron al equipo el mote del “equipo de la década”.

Salvador Cabrera fuera una de las grandes figuras que pudo levantar el trofeo en las tres ocasiones, incluso, fue protagonista en el 98, ya que anotó el primer gol de aquella final ante Chivas, que a la postre significó el último título de los rojiblancos hasta el momento.

Las palabras de los referentes del Necaxa

“Me tocó ser campeón con Necaxa en el 94, en el 95, pero el campeonato del 98 fue especial porque jugaba yo de titular. Me tocó meter el primer gol de esa final, es muy especial, lo recuerdo mucho, la afición de Necaxa también lo recuerda. Cada que veo ese gol, se me pone la piel chinita a 24 años de esa final”, dijo ‘Chava’ Cabrera en entrevista.

Otro héroe del último trofeo necaxista es el ex portero Adolfo Ríos, que en la misma final pudo detener un penal, momento que llenó de fuerza a su equipo que acabó ganando 2-0 la final ante el Club Guadalajara.

“Si hablamos del último campeonato de Necaxa, fue el que conseguimos en el 98, hablamos de 24 años sin haber conseguido un nuevo título, ojalá que pronto lo puedan conseguir.” Añadió Adolfo Ríos. “Esa historia de los Rayos es algo que tenemos en nuestro corazón y que vamos a llevar siempre”.

El 21 de agosto de 2023 Club Necaxa cumplirá 100 años de historia y los jugadores que han sido parte importante de la institución todavía sienten esa identidad de los Rayos que perdura hasta la actualidad.

“Es una gran institución, todo mi cariño ahí en más de 30 años desde que llegué, le tengo un cariño impresionante. Cada que tengo la oportunidad de estar con porras, con aficionados, lo disfruto mucho, me siguen viendo como parte importante de la institución. Es importante seguir teniendo esa esencia necaxista”, comentó Salvador Cabrera.

“Los campeonatos siempre se van a festejar de una manera diferente y única. Necaxa me dio la posibilidad de cumplir un propósito en mi carrera futbolística, me quitó una carga muy pesada. Para mí tiene un lugar muy especial, va a cumplir 100 años, por supuesto es un equipo histórico”, aseguró el ex arquero, Adolfo Ríos.