México y Bélgica: historial que ilusiona antes de la Copa Mundial de la FIFA

El historial México vs Bélgica vuelve a tomar protagonismo previo al amistoso internacional rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, un duelo que pondrá a prueba al equipo mexicano frente a un rival europeo con antecedentes equilibrados pero ligeramente favorables para la Selección de México. A lo largo de sus enfrentamientos, el cuadro mexicano ha logrado resultados importantes, incluidos triunfos en https://www.tvazteca.com/aztecadeportes/seleccion-azteca/mundial-2026, lo que genera expectativa de cara a este nuevo choque de preparación.

Este enfrentamiento será el octavo entre ambos representativos, con un balance que favorece al conjunto mexicano. La selección de México suma tres victorias, dos empates y dos derrotas ante Bélgica, números que reflejan una rivalidad competitiva, pero con momentos históricos que han marcado el camino del equipo mexicano en escenarios internacionales.

¿Cómo le ha ido a México contra Bélgica en Copas del Mundo y amistosos?

Los antecedentes entre México y Bélgica se remontan a 1970, cuando se enfrentaron por primera vez en un amistoso que terminó con triunfo europeo. Sin embargo, ese mismo año la selección de México respondió con una victoria por la mínima y posteriormente volvió a imponerse en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA disputada en territorio mexicano.

Ese triunfo fue clave para que el equipo mexicano avanzara a la siguiente ronda, dejando a Bélgica fuera del torneo. Años después, en la Copa Mundial de la FIFA celebrada nuevamente en México en 1986, el conjunto nacional volvió a imponerse con una victoria que consolidó la tendencia positiva frente al rival europeo.

La rivalidad continuó con altibajos. En 1990, Bélgica logró una goleada en un amistoso, mientras que en Francia 1998 ambas selecciones protagonizaron un empate con goles que dejó sensaciones equilibradas. El duelo más reciente se disputó en 2017, con una igualada espectacular que confirmó lo parejo del enfrentamiento.

México vs Bélgica EN VIVO Y GRATIS, partido de preparación de la fecha FIFA de marzo 2026

Un amistoso clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El nuevo choque entre México y Bélgica llega en plena preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para la selección de México, el objetivo es mantener la tendencia positiva y probar variantes tácticas ante un rival europeo de alto nivel.

Más allá del historial favorable, el partido servirá para medir el funcionamiento colectivo del equipo mexicano y evaluar el rendimiento ante selecciones con intensidad física y ritmo competitivo. Este tipo de rivales permite identificar fortalezas y ajustar detalles antes del torneo.

Bélgica, por su parte, también utilizará el encuentro como preparación. Ambas selecciones llegan con la mira puesta en sus respectivos grupos y con la intención de llegar con ritmo competitivo a la Copa Mundial de la FIFA. La selección de México compartirá sector con Sudáfrica, Corea del Sur y un rival europeo por definir, mientras Bélgica tendrá su propio reto en la fase inicial.

El historial del México vs Bélgica alimenta la expectativa, pero el nuevo capítulo se escribirá con un equipo mexicano que busca consolidarse rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo representa una oportunidad para reafirmar confianza y seguir construyendo un funcionamiento sólido ante rivales del máximo nivel.