¿Cuántas veces ha ganado Pumas en el Estadio BBVA?

Pumas deberá vencer a sus fantasmas para meterse en la próxima Liguilla. El equipo felino tiene una dura prueba ante Rayados en Monterrey, una plaza que históricamente le ha generado problemas.

Los universitarios nunca han ganado en el Gigante de Acero, la última vez que superaron a la Pandilla en condición de visitante fue en su anterior estadio. Aquel triunfo de los felinos fue en la Jornada 12 del torneo Apertura 2013.

“Primero que nada felicitar mucho a Juárez, un digno rival. Me parece que hizo una muy buena campaña para llegar a estas estancias y sabíamos que podía pasar esto. La realidad es que todo el planteamiento, nosotros antes de que nos echaran a Memo habíamos generado dos claras de gol. Creo que iba todo a pie de la letra y desafortunadamente con la exposición tenemos que cambiar el planteamiento. Me parece que hoy el equipo hace defensivamente un trabajo extraordinario, que justo esta semana”, dijo Juárez previo al partido sobre el planteamiento del equipo.

Palabras del estratega de Pumas, previo al encuentro

Efraín Juárez es el único DT mexicano en la fase final del torneo.

“Se vio un equipo ordenado, un equipo que sabía lo que jugaba, generamos opciones de gol aún con 10 hombres, eso es de visita, quitarse el sombrero. Estoy muy, muy orgulloso de mi equipo, muy feliz y bueno, estamos ahí, no se ha conseguido nada, sabemos cuáles son los objetivos y esto rival para la próxima semana”, comentó el DT de Pumas luego de la victoria en penales ante Juárez.

Juárez puso en valor el trabajo en equipo

También, Efraín resaltó lo que ha sido el trabajo en equipo de la escuadra auriazul.

“Si él tiene mi confianza, no necesita nada más, punto. Y no es Alex, es el equipo, el equipo se fajó, el equipo trabajó hoy, el equipo tuvo orden, no nos generan absolutamente nada con 10 hombres de visita por más de 70 y pico minutos y la realidad que eso me deja muy satisfecho y hoy el mejor hombre fue el equipo. Los cambios, entró Ruvalcaba, el planteamiento que hicimos, cambiamos bien de cuatro al de cinco, porque sabíamos que ellos por los costados eran fuertes, que iban a ir por centros”, mencionó el técnico de los felinos.

Para este duelo los Pumas necesitarán contar con la mejor versión de su portero, Alex Padilla.

“Tapar centros, sabíamos que por dentro no había mucho y sabíamos que la transición íbamos a ser fuertes nosotros con Ruvalcaba y fuimos agresivos porque sacamos a Leo junto con Nacho, que hay que tener valor para hacerlo, para después ir por el resultado y por el partido y me parece que somos bien merecedores ir a la siguiente ronda”, sentenció Juárez.

