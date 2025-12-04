Rayados y su historial desfavorable frente a Toluca en Liguillas

Solo dos victorias de Monterrey en el Nemesio Diez en 19 años. Una superioridad que también se refleja en la fiesta grande del futbol mexicano. En la era de los torneos cortos de la Liga BBVA MX , se han enfrentado en cuatro Liguillas y los Diablos han eliminado a los albiazules en tres de ellas.

Los Diablos Rojos van por todo

Toluca busca revalidar su corona, los regiomontanos aspiran a levantar su primer título desde el Apertura 2019. Rayados va contra la historia, aunque el infierno suele pasarles factura y tú serás testigo en la ida y la vuelta, a través de la pantalla de Azteca Deportes.

"Tenemos arriba a Paulinho, lo ha demostrado, varios jugadores que han metido gol, entonces estamos tranquilos por eso. Y obviamente Alexis también nos hace falta muchísimo porque había venido haciendo las cosas muy bien, pero estamos tranquilos, entonces estamos tranquilos y preparados para el siguiente juego", dijo Gallardo sobre la semifinal ante Rayados.

¿Regresa Alexis Vega?

Por otro lado, se refirió al posible regreso de Alexis Vega.

"Creo que él está tranquilo y nosotros también. Creemos que lo más importante es su recuperación. Tampoco hay que apresurarlo, entonces hay que tenerle calma y que él se sienta listo para jugar. Creo que sabemos la calidad de Rayados, que tiene grandes jugadores y, bueno, nosotros tratamos de preocuparnos por nosotros, por terminar de afinar los detalles, lo que sea de la contundencia. Entonces, tranquilos, hoy vamos a preparar el juego y tratar de hacer una gran serie", expresó el jugador de los escarlatas.

Por último, Jesús se animó a hablar sobre el peso de ambas aficiones de Monterrey y Toluca.

"Sabemos la exigencia de todas las aficiones, y también creo que la afición de Monterrey es una afición muy exigente, al igual que la de Toluca, claro está. Pero, bueno, creemos que obviamente va a pesar un poco allá en Monterrey, pero creemos que en nuestra casa", sentenció.

