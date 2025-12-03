¡Quiere convencerlos de ganar todo! La fuertísima frase de Nicolás Larcamón para los jugadores de Cruz Azul en los vestidores

Cruz Azul va en busca de algo histórico antes de que acabe el año: ¡ganar cuatro títulos en un solo mes! Pero para ello, el equipo no puede fallar y Nicolás Larcamón lo sabe mejor que nadie. En la previa de la semifinal del Apertura 2025 ante Tigres , el entrenador dejó una frase contundente a sus jugadores e ilusionó a los aficionados.

En un video filtrado recientemente en las redes sociales se puede apreciar la charla motivacional de Larcamón a sus jugadores tras el encuentro de ida con Chivas. Allí, el argentino fue muy directo con sus jugadores y aseguró que este diciembre será clave para el grupo.

"Será el mejor mes de nuestra carrera y empieza hoy. Empieza acá", fue la arenga del técnico que no tardó en viralizarse. Tras estas palabras, La Máquina superó en la vuelta al Rebaño Sagrado y se metió entre los cuatro mejores del Apertura 2025.

"Tenemos la oportunidad de encarar un mes espectacular, pero eso trae consigo un margen de error mínimo", enfatizó Larcamón y añadió: "Esto requiere una sobreexigencia interminable de enfoque y preparación de los partidos".

Los cuatro títulos que puede ganar Cruz Azul en el mes de diciembre

Gracias a su buen desempeño en el año, Cruz Azul está ante la posibilidad de ampliar considerablemente sus vitrinas antes de que acabe el año, dado que podrá sumar cuatro nuevos títulos: el Apertura de la Liga BBVA MX, el trofeo Derbi de las Américas, la Copa Challenger y la Intercontinental.

El equipo de Larcamón se encuentra actualmente en las semifinales del Apertura en donde se medirá ante Tigres. En los cuartos de la Intercontinental será rival de Flamengo y disputará el Derbi de las Américas.

En caso de vencer al club brasileño, se medirá al Pyramids FC, campeón de África, por la Copa Challenger. Por último, iría en busca del título mayor en la final de la Intercontinental con PSG.