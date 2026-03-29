Kimi Antonelli hace historia en el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1

El piloto mexicano Checo Pérez sigue luchando con su Cadillac y esta ocasión culminó el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 en el puesto 17 siendo el mejor del equipo norteamericano. El legendario circuito de Suzuka ha sido testigo de que Andrea Kimi Antonelli no solo se alzó con la victoria, sino que, tras una exhibición de madurez y velocidad, el italiano de Mercedes se convirtió en el líder del campeonato más joven en toda la historia de la categoría, superando el récord de Sebastian Vettel.

La estrategia le funcionó a Andrea Kimi Antonelli

La carrera comenzó con dramatismo puro. Al apagarse las luces, Oscar Piastri (McLaren) ejecutó una salida antológica que le permitió arrebatarle el liderato a los Mercedes en la primera curva. Mientras el pelotón se estabilizaba, George Russell intentó presionar al australiano sin éxito, en un inicio de carrera donde la gestión de neumáticos parecía ser la clave.

Sin embargo, el destino del Gran Premio cambió en la vuelta 22. Un violento accidente de Ollie Bearman (Haas) obligó la salida del Safety Car. Antonelli, que había estirado su parada provisionalmente como líder, aprovechó el coche de seguridad para entrar a boxes y reincorporarse a la pista manteniendo la posición de privilegio. Desde el reinicio, el joven maravilla fue inalcanzable, cruzando la meta con una ventaja demoledora de 13.722 segundos sobre Piastri, quien rescató un valioso segundo lugar para McLaren. El podio lo completó Charles Leclerc (Ferrari), tras resistir los embates finales de Russell.

Contraste en el garaje de Cadillac: Checo supera a Bottas

En la parte baja de la parrilla, la escudería Cadillac continúa buscando el ritmo para competir en la zona media. En una carrera de supervivencia y gestión, el mexicano Sergio Pérez logró finalizar en la decimoséptima posición (17°). A pesar de las limitaciones de su monoplaza, Checo pudo mantenerse por delante de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas, quien cerró la clasificación en el puesto 19 tras un fin de semana complicado para la estructura estadounidense.

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Tras tres rondas disputadas y con la victoria de hoy (la segunda consecutiva para el italiano), la tabla general refleja el dominio temprano de las "Flechas de Plata”:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - 72 puntos George Russell (Mercedes) - 63 puntos Charles Leclerc (Ferrari) - 49 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) - 41 puntos Lando Norris (McLaren) - 25 puntos Oscar Piastri (McLaren) - 21 puntos Oliver Bearman (Haas) - 17 puntos Pierre Gasly (Alpine) - 15 puntos Max Verstappen (Red Bull) - 12 puntos Liam Lawson (RB)- 10 puntos Arvid Lindblad (RB) - 4 puntos Isack Hadjar (Red Bull) - 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) - 2 puntos Carlos Sainz (Williams) - 2 puntos Esteban Ocon (Haas) - 1 punto Franco Colapinto (Alpine) - 1 punto Nico Hulkenberg (Audi) - 0 punos Alexander Albon (Williams) - 0 puntos Checo Pérez (Cadillac) - 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) - 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) - 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) - 0 puntos

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