Histórico de Pumas adelanta que va a ser su director técnico

Aunque su paso por el club fue breve, Esteban Solari es recordado como uno de los fichajes más destacados de los Pumas en la década de los 2000 y el nexo entre ambas partes se mantiene sólido.

“Es de esos clubes en los que, aunque estuve un año nada más, logré una relación muy especial. Me quisieron mucho y pude rendir mucho, entonces se creó esto de que los quise mucho también, al club”, dijo, en entrevista con el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo.

A partir de su retiro, ‘Tano’, como se le conoció en su etapa de futbolista, comenzó una carrera en los banquillos y es ésta la que lo podría llevar de regreso a Ciudad Universitaria.

“Es un club que, además, tiene una cultura, una historia, por cómo está forjado, que lo hacen muy distinto al resto. Pumas es un club donde fui muy feliz y estoy seguro que algún día voy a volver, me encantaría estar un día en Pumas y poder seguir haciendo carrera. Es un club enorme, con muchísimo potencial y claro que sí, mi objetivo es un día poder dirigir a Pumas”, indicó.

En el 2007, el otrora delantero argentino conformó una dupla memorable con su compatriota Ignacio Scocco y, aunque no lograron salir campeones, Solari reveló que su andar con la casaca auriazul le dejó los colores impregnados.

“Pasé por muchos clubes, pero Pumas fue uno de los que me hice hincha, lo sentía y eso se podía ver en la cancha; yo siempre daba un extra ahí. Tengo relación con la gente, porque me escriben muchísimo, dan mucho cariño, me convocan, alientan, me tiran para adelante”, explicó.

Esteban, cuya familia (Jorge, su padre y Santiago, su hermano) también ha estado vinculada al futbol mexicano, tiene una percepción muy clara de quienes, hace más de 15 años, lo apoyaban desde la grada del Estadio Olímpico Universitario.

"(El aficionado de Pumas) es muy pasional, es muy fanático y lo demuestra. El hincha de Pumas está en todos lados, te sigue de visitante a todas las canchas, te alienta incondicionalmente; cuando te quiere, te quiere mucho, no tiene medias tintas. Por eso, los argentinos que vamos nos sentimos muy a gusto”, concluyó.