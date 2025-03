El histórico récord de Cuauhtemoc Blanco que busca Raúl Jiménez contra Panamá

En la semifinal del Final Four de la Nations League entre México y Canadá el héroe y MVP de la noche fue el delantero azteca Raúl Jiménez, quien marcó un doblete para ser el único anotador en el partido y darle la oportunidad a la Selección Mexicana de ganar por primera ocasión este título, sin embargo, en el partido contra Panamá podría ocurrir otro hecho histórico para el 9 del Fulham y para el combinado tricolor.

El Lobo de Tepeji cada vez está más cerca de entrar en el top 3 de máximos goleadores de la Selección Azteca y en la final del Final Four de la Nations League en contra del combinado de Panamá Raúl Jiménez pudiese pertenecer a ese selecto grupo de atacantes aztecas.

Con su doblete en contra de los de la hoja de Maple, el canterano de las Águilas del América logró llegar a 37 goles con el uniforme de México, por lo que ahora está a un solo gol de empatar a Cuauhtemoc Blanco en 38; el “Divo de Tepito” actualmente ocupa en solitario el tercer lugar en los máximos goleadores en la historia de la Selección Mexicana, pero en caso de que Raúl Jiménez anote un gol contra Panamá lo igualará.

“Es algo que siempre he trabajado, desde que estaba yo en América practicaba los tiros libres, pero antes no tenía esa jerarquía para agarrar la pelota y tocarla y tirarla. La confianza siempre la he tenido, siempre ha estado ahí, pero llega un momento en el que agarras la pelota y a ver dime algo”, comentó Raúl Jiménez tras su gigantesco desempeño en contra de Canadá en el Final Four de la CONCACAF.

Gol de Raúl Jiménez | México 2-0 Canadá, Semifinal Nations League

¿Quiénes son los cuatro máximos anotadores en la historia de la Selección Mexicana?

En la actualidad el top 4 histórico de goleadores de la Selección Mexicana está conformado por Javier “Chicharito” Hernández con 52 goles en primer lugar, en segundo puesto Jared Borguetti con 46 tantos, en tercero Cuauhtémoc Blanco con 38 anotaciones y en cuarto Raúl Jiménez con 37 dianas.

Máximos anotadores de la Selección Mexicana



Javier “Chicharito” Hernández - 52 goles Jared Borguetti - 46 goles Cuauhtémoc Blanco - 38 goles Raúl Jiménez - 37 goles

México vs Panamá, horario y dónde ver en vivo el partido de la final de la Concacaf Nations League HOY 23 de marzo

El partido entre México y Panamá correspondiente a la final del Final Four de la Concacaf Nations League se disputará este domingo 23 de marzo en punto de las 7:20 pm tiempo del centro de México y podrás disfrutar la transmisión completamente en vivo a través de Azteca 7 y el sitio web de Azteca Deportes .

México vs Panamá



Fecha: Domingo 23 de marzo de 2025

Horario: 7:20 pm tiempo del centro de México

Sede: SoFi Stadium, Inglewood, California, zona metropolitana de Los Angeles

Dónde ver en vivo: Canal 7, sitio web de Azteca Deportes

