Raúl Jiménez cerca de convertirse en histórico con Selección Mexicana

La Selección Mexicana se encuentra en la fase decisiva de su preparación para enfrentar a Canadá en las semifinales del Final Four de la CONCACAF Nations League. Bajo el mando de Javier Aguirre, el equipo busca conquistar un torneo que se le ha resistido en los últimos años, convirtiéndose en una obligación para directivos, jugadores y aficionados.

Sin embargo, el entorno del Tri no está exento de polémicas. La principal incógnita gira en torno a la delantera: ¿Quién debería ser el titular? ¿Santiago Giménez, Raúl Jiménez o ambos? Aguirre ha experimentado con diferentes esquemas, y la posibilidad de incluir a los dos delanteros en el campo ha generado debate.

México vs Canadá| Semifinal| CONCACAF Nations League

Jiménez quiere ser el máximo goleador de la Selección Mexicana

Raúl, en particular, vive un momento dulce. El canterano del América, actualmente en el Fulham, ha sido clave para su club esta temporada: 12 goles y 3 asistencias en 33 partidos. Además, con la Selección Mexicana, está a punto de hacer historia. Con 34 goles, Jiménez ocupa el cuarto lugar en la lista de máximos anotadores del Tri. Si marca tres tantos más, superará a Cuauhtémoc Blanco (38) y se unirá al selecto grupo por detrás de Jared Borgetti (46) y Javier Hernández (52).

Este Final Four no solo representa una oportunidad para levantar un título, sino también para consolidar un proyecto de cara a la Copa Mundial 2026. Con dos partidos en esta Fecha FIFA, Aguirre tiene la chance de probar tácticas y definir su once ideal.

