Hizo campeón a Cruz Azul tras 23 años de sequía, pero ningún equipo lo quería y tuvo que irse a Sudamérica

Cruz Azul tuvo una sequía de más de 23 años sin conquistar un título de la Liga BBVA MX, pero ello quedó atrás tras la llegada de Juan Reynoso al banquillo celeste, pues resultó campeón del Torneo Guardianes 2021 al vencer a Santos Laguna . Después de tal hazaña parecía que tendría una gran carrera en el futbol mexicano, pero no encontró equipo, por lo que emigró a Sudamérica.

Reynoso, quien confesó que su sueño era estudiar medicina , no encontró trabajo en el futbol mexicano después de hacer campeón de liga a la Máquina. No obstante, tuvo la oportunidad de dirigir a la selección de su país, pero no le fue bien y fue sustituido. Ahora, dirige al Melgar de Perú.

Juan Reynoso hizo campeón a la Máquina, pero después de ello no ha dirigido en el futbol mexicano

El exjugador de Cruz Azul llegó al Melgar en verano de 2025 y está a punto de arrancar la Temporada 2026 este sábado 31 de enero, cuando enfrente al conjunto de Cienciano de la Liga 1 de Perú, donde buscará replicar la misma fórmula que con el club de la Noria. Así se compone su cuerpo técnico:



Juan Reynoso – DT

– DT Pablo Zegarra – Auxiliar

– Auxiliar Hugo Mora – Asistente

– Asistente Mario Mendaña – Preparador físico

– Preparador físico Martín Correa – Preparador físico

– Preparador físico Carlos San Martín – Entrenador de porteros

– Entrenador de porteros Víctor Balta – Asistente institucional

– Asistente institucional Rosalio Díaz – Video analista.

El extraño caso de Juan Reynoso tras salir campeón de Cruz Azul

Juan Reynoso fue un jugador exitoso en México y fue precisamente con Cruz Azul, con el que se consagró como un ídolo al conquistar el octavo título en invierno de 1997. También pasó por Necaxa, donde decidió colgar los botines y con el que inició su carrera en los banquillos.

El entrenador llegó al futbol mexicano ahora como técnico en 2017 al Puebla, proveniente del Melgar, en su primera etapa. Con los camoteros estuvo poco más de 2 años en los que hizo un buen trabajo, hecho que le valió para ser contratado con Cruz Azul, pese a que no era a primera opción.

Con la Máquina estuvo 4 torneos, en los que logró alzar la tan ansiada novena. Después de tal hito, se esperaba que más equipos confiaran en su trabajo, pero desde verano de 2022 no ha dirigido en el futbol mexicano.