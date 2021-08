Calendario de los Diablos para los Playoffs 2021 de la LMB

Los Diablos Rojos del México ya tienen fechas definidas para sus partidos de Playoffs. Con su boleto sellado a la postempoada, el conjunto escarlata podrá fin a la campaña regular visitando a los Piratas de Campeche, serie que se llevará a cabo del 3 de agosto al jueves 5.

Los equipos tendrán un día de descanso el día 6 y el 7 iniciaría la ronda de los Playoffs, la cual abrirán los Diablos en el Estadio Alfredo Harp Helú y en la que el Gerente Deportivo del Club, aseguró que ya están trabajando.

“Pensando básicamente en no perder el ritmo, hemos planificado ya un rol de abridores con la intención de no desgastar los brazos de los muchachos en el relevo y brindarles los días de descanso que necesitan a todos. De igual manera, en el bateo estamos alternando todo lo que se pueda el line up para jugar con todas las variantes que nos permite tener nuestro roster”, mencionó Jorge del Valle.

“Estamos con los pies en la tierra porque sabemos que la prioridad ahora es llegar en la mejor posición posible al día 7 de agosto, que es cuando arrancan los playoffs. A ese día queremos llegar con el estado óptimo tanto mental como físico y sicológico del equipo”, agregó

Con rival por definir, la llave al momento sería entre el equipo de la capital del país contra los Pericos de Puebla, quienes terminarían la temporada regular enfrentando a Oaxaca en casa y buscarían mantenerse en el sexto puesto de la zona sur. Sin embargo, los Bravos de León podrían quitarle el puesto a la novena de los Pericos.

La instancia de los Playoffs la iniciarían los Diablos en el Alfredo Harp Helú con juegos los días 7 y 8, posteriormente, jugarían en condición de visita el 10 y 11.

En caso de que la serie aún no terminara por definirse, el día 12 se disputaría el quinto juego y para el fin de semana del 14 y 15 de agosto, la novena escarlata cerraría la serie ante su gente.

Posibles rivales de los Diablos en Playoffs

En caso de que los Pericos de Puebla ganen 2 de sus 3 juegos ante los Guerreros de Oaxaca, pasan sin importar el resultado de Bravos de León.

Otro panorama es si ganan un juego vs Guerreros, los Bravos deben perder al menos un partido contra los Rieleros de Aguascalientes.

Panorama de los Bravos de León

Si Pericos gana 2 contra Guerreros están eliminados. Si Pericos gana uno, Bravos debe barrer a Rieleros y califica. Si Pericos es barrido por Guerreros, Bravos debe ganar al menos 2 ante Rieleros para calificar.

