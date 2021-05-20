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Conoce a los Acereros de Monclova de la Liga Mexicana de Beisbol
El equipo reinante en la Liga Mexicana de Beisbol son los Acereros de Monclova, equipo que podrás seguir por las pantallas de Azteca Deportes.
Los Acereros de Monclova van por el bicampeonato. La novena reinante consiguió su primer título en 2019 y son unos de los conjuntos más jóvenes dentro de la Liga Mexicana de Beisbol. Y este jueves los podrás ver por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes, en punto de las 7:20 PM (tiempo del centro de México).
“La Furia” fue fundada un 23 de marzo de 1947, con su primer nombre como “Mineros de Coahuila” en un partido ante los Indios de Ciudad Juárez. Pero fue hasta 1980 que pudieron tener un lugar dentro de la LMB, pero con el nombre de Astros, franquicia que después se mudó a Tamaulipas.
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Tres años después adquirieron a la novena de Dorados de Chihuahua, para volverlos a llamar Acereros, nombre actual de la plantilla de Coahuila.
En 47 años suman tres títulos divisionales, en 1998, 2015 y la campaña pasada, en la que por fin pudieron coronarse dentro de la Liga Mexicana de Beisbol.
Perfil de Acereros de Monclova
Club de Beisbol Acereros del Norte
Fundación: 1974
Títulos de Liga Mexicana: 1 (2019)
Presidente: Gerardo Benavides Pape
Manager: Pat Listach
Estadio: Estadio Monclova
Inauguración: 16 de marzo de 1975
Capacidad: 8, 500 aficionados
Mascota: La Furia
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Roster completo de los Acereros de Monclova
Catchers
CESAR TAPIA #10
JEREMY MARTINEZ #1
Infielders
ADDISON RUSSELL #27
ALEX MEJIA #9
CHRIS CARTER #33
DANNY ESPINOZA #18
ERIC AYBAR #8
JOSE AMADOR #90
JOSE VARGAS #99
TJ WHITE #38
Outfielders
ALFREDO LOPEZ #77
CHARLIE TILSON #16
LANE ADAMS #29
NOAH PERIO #75
RICKY RODRIGUEZ #3
Pitchers
ALBERTO ALBURQUERQUE #62
ANDREW MORALES #95
BARTOLO COLON #40
CARLOS BUSTAMANTE #46
CONOR HARBER #11
DANIEL DUARTE #53
FRANCISCO RIOS #6
GENO ENCINA #12
JAKE BARRETT #36
JOE GALINDO #35
KOBY GAUNA #56
RYAN VERDUGO #26
SAMMY SOLIS #32
WILMER RIOS #20
ZACH PHILLIPS #58
Cuerpo técnico
PAT LISTACH #4 MANAGER
JUAN SAMUEL #23 COACH
DAVE STEWART #43 COACH
DALLAS WILLIAMS #30 COACH
MARTIN ARZATE #66 COACH
DANIELIN ACEVEDO #45 COACH PITCHEO
FRANCISCO VILLEGAS #37 COACH BULLPEN
KEN HUCKABY #22 COACH CATCHERS
MANUEL PÉREZ TRAINER
LUIS ATTWELL TRAINER
OSCAR PEREZ FISIOTERAPEUTA
ANDRES FLORES FISIOTERAPEUTA
ANTONIO VILLAGRANA #88 BAT BOY
JOSE LUIS NUÑEZ ASISTENTE CLUBHOUSE
GUILLERMO MENA #96 BAT BOY
ERICK VAZQUEZ #0 CATCHER BULLPEN
GUILLERMO NEGRETE #97 CATCHER BULLPEN
HECTOR VERGANZO ESTADÍSTICAS