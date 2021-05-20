Conoce a los Acereros de Monclova de la Liga Mexicana de Beisbol

Los Acereros de Monclova van por el bicampeonato. La novena reinante consiguió su primer título en 2019 y son unos de los conjuntos más jóvenes dentro de la Liga Mexicana de Beisbol. Y este jueves los podrás ver por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes, en punto de las 7:20 PM (tiempo del centro de México).

“La Furia” fue fundada un 23 de marzo de 1947, con su primer nombre como “Mineros de Coahuila” en un partido ante los Indios de Ciudad Juárez. Pero fue hasta 1980 que pudieron tener un lugar dentro de la LMB, pero con el nombre de Astros, franquicia que después se mudó a Tamaulipas.

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Tres años después adquirieron a la novena de Dorados de Chihuahua, para volverlos a llamar Acereros, nombre actual de la plantilla de Coahuila.

En 47 años suman tres títulos divisionales, en 1998, 2015 y la campaña pasada, en la que por fin pudieron coronarse dentro de la Liga Mexicana de Beisbol.

Perfil de Acereros de Monclova

Club de Beisbol Acereros del Norte

Fundación: 1974

Títulos de Liga Mexicana: 1 (2019)

Presidente: Gerardo Benavides Pape

Manager: Pat Listach

Estadio: Estadio Monclova

Inauguración: 16 de marzo de 1975

Capacidad: 8, 500 aficionados

Mascota: La Furia

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Roster completo de los Acereros de Monclova

Catchers

CESAR TAPIA #10

JEREMY MARTINEZ #1

Infielders

ADDISON RUSSELL #27

ALEX MEJIA #9

CHRIS CARTER #33

DANNY ESPINOZA #18

ERIC AYBAR #8

JOSE AMADOR #90

JOSE VARGAS #99

TJ WHITE #38

Outfielders

ALFREDO LOPEZ #77

CHARLIE TILSON #16

LANE ADAMS #29

NOAH PERIO #75

RICKY RODRIGUEZ #3

Pitchers

ALBERTO ALBURQUERQUE #62

ANDREW MORALES #95

BARTOLO COLON #40

CARLOS BUSTAMANTE #46

CONOR HARBER #11

DANIEL DUARTE #53

FRANCISCO RIOS #6

GENO ENCINA #12

JAKE BARRETT #36

JOE GALINDO #35

KOBY GAUNA #56

RYAN VERDUGO #26

SAMMY SOLIS #32

WILMER RIOS #20

ZACH PHILLIPS #58

Cuerpo técnico

PAT LISTACH #4 MANAGER

JUAN SAMUEL #23 COACH

DAVE STEWART #43 COACH

DALLAS WILLIAMS #30 COACH

MARTIN ARZATE #66 COACH

DANIELIN ACEVEDO #45 COACH PITCHEO

FRANCISCO VILLEGAS #37 COACH BULLPEN

KEN HUCKABY #22 COACH CATCHERS

MANUEL PÉREZ TRAINER

LUIS ATTWELL TRAINER

OSCAR PEREZ FISIOTERAPEUTA

ANDRES FLORES FISIOTERAPEUTA

ANTONIO VILLAGRANA #88 BAT BOY

JOSE LUIS NUÑEZ ASISTENTE CLUBHOUSE

GUILLERMO MENA #96 BAT BOY

ERICK VAZQUEZ #0 CATCHER BULLPEN

GUILLERMO NEGRETE #97 CATCHER BULLPEN

HECTOR VERGANZO ESTADÍSTICAS

