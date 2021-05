Horario y dónde ver Sultanes vs Acereros en vivo

Este jueves arranca la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con el duelo entre Sultanes de Monterrey vs Acereros de Monclova, este choque lo podrás seguir completamente en vivo por aztecadeportes.com y la APP Oficial de TV Azteca Deportes.

Del 20 a 23 de mayo se jugará el partido inaugural y las series inaugurales de la temporada 2021 de la LMB, con el atractivo de dos nuevas novenas en Veracruz y Guadalajara. Todo está listo para disfrutar una temporada llena de emociones en la Liga Mexicana de Beisbol a partir de este 20 de mayo y hasta el 14 de septiembre que podría terminar la Serie del Rey.

Se espera un duelo de alto nivel en el pitcheo, pues por parte de Sultanes el venezolano Arnaldo Hernández le ha llenado el ojo a Homar Rojas, manager del equipo. Por su parte Bartolo Colón saldrá como pitcher abridor.

Refuerzos Sultanes de Monterrey

Christian Villanueva (3B)

Matt Clark (OF)

Javier Salazar (SS)

Omar Rentería (C)

José Cardona (OF)

Xavier Batista (OF)



Elvis Araujo (PZ)

Matt Tenuta (PZ)

Arnaldo Hernández (PD)

Eddie Gamboa (PD)

Norman Elenes (PD)

Jeff Johnson (PD)

Refuerzos Acereros de Monclova

Bartolo Colón (PD)

Addison Russell (SS)

Francisco Ríos (PD)

Sammy Solis (PZ)

Daniel Duarte (PD)

David Richardson (PD)

T.J. White (IF)

Jordan Devencenzi (C)

Jeremy Martínez (C)

Alan García (OF)

Jacob Barfield (OF)

Manny Olloque (OF)

Griffin Barnes (C)

Seth Davis (PD)

Joe Galindo (PD)

Koby Gauna (PD)

La combinación perfecta existe en Home Run Azteca, los mejores narradores Antonio Rosique, Rafael Ayala y Jesús Joel Fuentes el “Figura”, el entretenimiento y el color para toda la familia lo podrás seguir a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes: aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

Cómo y Dónde ver Sultanes vs Acereros EN VIVO

Cuándo: Jueves 20 mayo

Hora: 7:20 pm (tiempo del centro de la Ciudad de México)

Dónde: nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes

