¡A lo Diablos! Los pingos vencen a Monclova en final de alarido

En espectacular duelo de volteretas, los Diablos Rojos del México remontaron el marcador para derrotar a los Acereros de Monclova, venciéndolos 9-8 en un partido que necesitó de extrainnings.

Roberto Osuna se llevó la decisión, luego de estar en la lomita durante 2 entradas, donde solo permitió dos imparables sin carreras recibidas. El perdedor fue el californiano Andrew Morales con dos tercios de labor, brindó dos bases y permitió la carrera que marcó la diferencia.

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Jon Singleton fue el encargado de abrir el marcador con cuadrangular solitario en la primera entrada, y posteriormente se adjudicó segunda de la tarde en tercera entrada con sencillo remolcador.

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Posteriormente, Chris Carter empató el tanteador con un batazo de cuatro estaciones, que derivó en dos pisadas al plato en el cuarto rollo, rompiendo la racha de Héctor Hernández, quien abrió el partido para los locales.

Para la quinta entrada, los del norte tomaron la ventaja del partido con un elevado de sacrificio impactado por Erick Aybar, permitiendo así que Ricky Rodríguez llegara a registradora.

Pero en la parte baja de la quinta entrada, llegaron un par de cuadrangulares espalda con espalda, primero Jon Singleton y luego Japhet Amador, pusieron la pizarra 4-3 a favor de los locales.

Durante la fatídica, Monclova generó una seguidilla de cinco carreras, las cuales comenzaron con un sencillo productor de dos de Chris Carter y luego un cuadrangular productor0 de tres que salió del madero de Danny Espinosa, para volver a tomar la delantera en el juego, esta vez 8-4.

Los Diablos siguieron yendo al frente y en la novena produjeron cuatro carreras gracias a dobletes de Jesús Fabela y Emmanuel Ávila que mandaron el juego a extrainnings.

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Los Diablos sacaron el juego en extrainnings

En la parte baja de la undécima, Carlos Figueroa se embasó con sencillo, Jesús Fabela se sacrificó y Carlos Figueroa aprovechó para volar hasta la tercera base. Andrew Morales caminó a Singleton dominó a Cantú y nuevamente le dio cuatro bolas intencionales a Ávila.

Llegó el turno de Eduardo Revilla, quien entró de relevo por una lesión de Valenzuela, y ya después de tener dos strikes en su cuenta conectó un sencillo que no se pudo quedar Ricky Rodríguez en el prado de la derecha lo que permitió que Figueroa anotara la definitiva carrera número 9 del México.