Diablos Rojos del México aseguró en puesto en la postemporada | FOTOS

En el Estadio Alfredo Harp Helú, los Diablos Rojos del México y los Pericos de Puebla tuvieron actividad en una doble jornada en la Ciudad de México. Los resultados de los compromisos fueron divididos: Diablos ganó el primero 2-0 y la victoria del segundo fue para los Pericos por un marcador de 14-5.

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Juego 1: Pericos de Puebla 0-2 Diablos Rojos del México

El primer enfrentamiento en las novenas tuvo un extraordinario duelo de pitcheo: Juan Carlos Ramírez por los Diablos Rojos del México y Braulio Torres-Pérez por los Pericos de Puebla; además, fue una tarde histórica para Japhet Amador, quien consiguió el hit número mil en su carrera.

El lanzador abridor de los Diablos Rojos del México se llevó la victoria luego de 6 entradas en el montículo, ya que solo le conectaron un imparable y dejó a su equipo sin carreras en contra; Roberto Osuna también vio actividad con los colores de los locales para llegar a su doceavo salvamento de la campaña. Por su parte, Braulio Torres-Pérez fue quien sufrió la derrota con una carrera permitida y tres hits; a pesar de propinar 12 ponches.

Japeth Amador fue uno de los protagonistas del compromiso: en la primera entrada conectó el hit número mil en su carrera, mismo que produjo una carrera para los Diablos Rojos del México; con la victoria, el equipo de la Ciudad de México aseguró un puesto en la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

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Juego 2: Pericos de Puebla 14-5 Diablos Rojos del México

En el segundo episodio de la cartelera, los Pericos del Puebla mostraron una gran efectividad ofensiva al anotar 14 carreras, por solo cinco de los Diablos Rojos del México. Joseph Lyall fue el lanzador que obtuvo el triunfo, mientras que Héctor Hernández sufrió la derrota en el compromiso con cinco carreras permitidas y solo tres ponches en 3.1 innings.

La ofensiva del equipo poblano aprovechó una casa llena en para conectar dos de sus 14 carreras y el sexto episodio fue el más explosivo para los Pericos: conectaron seis carreras para aumentar la ventaja y decidir el juego en la recta final.

Ambos equipo tendrán un partido más en el Estadio Alfredo Harp Helú el domingo 25 de julio: los Diablos Rojos del México, con boleto en mano a la fase final de la temporada, enfrentarán a la novena de los Pericos del Puebla que aspira a compartir escenario con el equipo capitalino.