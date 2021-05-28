Jorge Campos comentó el duelo Diablos Rojos vs Guerreros

El ex portero mexicano Jorge Campos es uno de los personajes con mayor arraigo con la afición al futbol, desde su posición de analista de este deporte, sin embargo, el propio guardameta se ha encargado de ampliar sus horizontes en el micrófono.

Jorge Campos llegó así el jueves al estudio de narración para sentarse a un lado de Antonio Rosique, Francisco González y Jesús Joel Fuentes para comentar en un partido de beisbol.

Campos fue invitado por la mesa de narradores y sin pensarlo llegó a la cita para observar el accionar de los Diablos Rojos del México que se medían ante los Guerreros de Oaxaca en el Estadio Eduardo Vasconcelos de esa ciudad.

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El enfrentamiento correspondía al tercer encuentro de la serie celebrada en Oaxaca en la que los Pingos llegaban con ventaja ganando dos de los juegos.

Campos se sumó a los comentarios y tuvo una participación amena y que le dio un toque nunca antes visto a la transmisión de un juego de beisbol de la Liga Mexicana. Todo ocurrió en el marco del JueveBeis, el concepto de Azteca Deportes en esta temporada 2021 de la LMB.

El Home Run Azteca se vistió de gala con el Inmortal Jorge Campos y con la aparición por primera vez de Diablos Rojos del México y los Guerreros de Oaxaca.

Jorge Campos y el día que narró lucha libre

El analista de Azteca Deportes, Jorge Campos previamente a su atípica participación ante un micrófono comentando deportes, tuvo una aparición estelar en la pasada Triplemanía XXVII.

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Jorge Campos fue de nueva cuenta el gran invitado a la ceremonia en donde tomó el micrófono y en su momento rompió récord de comentarios en un evento.

Aquella noche en la Arena Ciudad de México, lo que ocurrió fue además una gran contienda entre Dr. Wagner Jr. y Blue Demon Jr. quien salió ganador y con la melena del galeno en sus manos.