Diablos Rojos refuerza su rotación con ex jugador de Grandes Ligas

Los Diablos Rojos del México anunciaron la incorporación del experimentado lanzador nicaragüense, Juan Carlos Ramírez, quien se vestirá de escarlata para debutar en la Liga Mexicana de Beisbol.

Tras varias semanas de negociación y meses de seguimiento, el ex jugador de las Grandes Ligas, que tuvo actividad con los Seattle Mariners, Philadelphia Phillies, Cleveland Indians, Arizona Diamondbacks, Cincinnati Reds y los Los Angeles Angels, jugará este 2021 en nuestro país incorporando su gran talento a los líderes de la zona sur.

Ramírez llega a los Diablos para ser Campeón

Este martes, Ramírez fue presentado en conferencia de prensa y aseguró que además de los Diablos Rojos, recibió muchas ofertas para continuar su carrera, no obstante, eligió al conjunto escarlata para ser campeón.

“Hubo muchos equipos de la liga de verano que me escribieron para invitarme a venir, pero una de las cosas que me convenció de aceptar estar con Diablos es por la historia y el prestigio. Me gusta el poder estar en equipos así porque sé que llego a algo mejor y eso es ser protagonista y poder ser campeón”, mencionó Ramírez durante su presentación.

“Vengo a hacer mi trabajo, es un trabajo en equipo y todos vamos a sacar las cosas a flote. Le quiero dar la mejor oportunidad al equipo para ganar cada que salga a lanzar. Es una organización exitosa, con mucha historia con muchos peloteros y por eso acepté la invitación para llegar”, agregó.

Por su parte, el Gerente Deportivo del equipo, Jorge del Valle, afirmó que la incorporación de JC Ramírez era lo que necesitaban los Diablos Rojos del México con mira al final de la temporada.

“La llegada de JC al equipo culmina finalmente nuestras necesidades en la rotación y perfecciona lo que se había estado buscando desde un inicio con miras a la parte final de la temporada y la posible postemporada. JC Ramírez viene de ser probado en Taiwán y en el beisbol de invierno y estamos seguros de que tiene grandes posibilidades de ser una pieza clave para la conquista de la Misión 17”, comentó.

