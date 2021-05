Sultanes vs Acereros en vivo Juego Inaugural de la LMB

Las acciones en la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol arrancan este jueves 20 de mayo con el Juego Inaugural entre los Sultanes de Monterrey, que visitan el Estadio Monclova para medirse ante los campeones vigentes, los Acereros de Monclova.

Tras 596 días de ayuno por cuestiones fuera del alcance de la Liga Mexicana de Beisbol, las emociones en el terreno vuelven, despertando una muy alta expectativa por lo que pueda ocurrir desde este día hasta la segunda semana de septiembre, días en los que conoceremos al campeón.

SIGUE EN VIVO EL PARTIDO SULTANES VS ACEREROS | JUEGO INAUGURAL

Para Sultanes y Acereros, será un día por demás especial, pues los visitantes buscarán mostrar el músculo y abollarle la corona al monarca, Acereros de Monclova, que por fin darán a conocer su poderío con un lanzador como lo es Bartolo Colón.

El duelo lo podrás seguir por aztecadeportes.com y nuestra App, en el estreno del Home Run Azteca y el concepto del JueveBeis, en donde le daremos un toque especial a la transmisión.

La Liga Mexicana de Beisbol será vista por Azteca Deportes

Los lanzadores que abren la temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol

La temporada 2021 de la Liga Mexicana de Beisbol, inicia con el vibrante duelo entre Sultanes y Acereros. Por la novena regia, saldrá el venezolano de 25 años Arnaldo Hernández, quien ha comentado que tiene una alta responsabilidad.

“Significa mucho para mí como quien dice, teniendo un primer año aquí en Monterrey, en México, no me lo esperaba pero lo que he venido haciendo en el Spring Training da los resultados”, comentó el sudamericano.

Por los campeones y locales, lanzará Bartolo Colón, de 47 años de edad y que tiene aún pila para pararse a la loma de las responsabilidades y mostrar su talento.

Será el estreno del “Big Sexy” en LMB y es desde ahora, una de las estrellas más grandes que tiene la pelota de verano por su trayectoria en las Grandes Ligas.

EN VIVO: LOS SULTANES DE MONTERREY CONTRA LOS ACEREROS DE MONCLOVA

Sigue en vivo el partido Sultanes vs Acereros

En vivo, desde las 7:20 PM arrancaremos transmisiones en un duelo de poder a poder entre los Sultanes de Monterrey y los Acereros.

Además por las plataformas de redes sociales tendremos las mejores jugadas, imágenes y reacciones que no puedes perderte.