Toros de Tijuana apalean a Leones y llevan Serie del Rey al séptimo

¡Tremenda furia de los astados! Los Toros de Tijuana demostraron una vez más todo su poderío ofensivo y apalearon por marcador de 10-3 a los Leones de Yucatán para emparejar a tres victorias por bando la Serie del Rey y así forzar a un séptimo partido en donde se conocerá al campeón de la Liga Mexicana de Beisbol.

En un partido disputado en el Estadio Chevron ante cerca de 17,000 aficionados, los Toros aprovecharon una mala salida del pitcher cubano Yoanner Negrin para comenzar a hacer estragos de inmediato y tomar una buena ventaja en la pizarra.

En la tercera entrada, los ‘melenudos’ se fueron al frente en el marcador luego de un doblete de Yadir Drake para que Norberto Obeso anotara; minutos después, el mismo Drake duplicó la ventaja tras un sencillo productor de Luis Juárez.

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Para la baja de la cuarta, los Toros despertaron de la mano del impulso de su ruidosa afición y lograron darle la vuelta al marcador con un batazo de Efren Navarro al jardín derecho que impulsó las anotaciones de Daniel Castro y Junior Lake; en el siguiente turno, Luis Alfonso Cruz hizo lo propio para la llegada a las almohadillas de Leandro Castro y Efren Navarro para poner el 5-2 en el marcador.

Los Leones tuvieron una tenue reacción con la anotación de Jorge Flores tras un batazo de sacrificio de Yadir Drake para recortar la distancia, sin embargo, un poderoso batazo de Efren Navarro en la baja del quinto para las anotaciones de Junior Lake, Daniel Castro y Leandro Castro para un 8-3 casi insalvable.

En la fatídica séptima entrada, un doblete de Leandro Castro impulsó una carrera más de Daniel Castro y posteriormente Leandro Castro puso el 10-3 definitivo tras un sencillo de Efren Navarro y así mandar a definir al campeón de la Serie del Rey a un séptimo partido. Carlos Hernández fue el pitcher ganador del partido.

Horario y dónde ver en vivo Leones vs Toros Juego 7

El juego 7 de la Serie del Rey se llevará a cabo este miércoles 15 de septiembre en punto de las 8:55 PM horas del centro de México (6:55 PM local), en partido que podrás disfrutar completamente en vivo a través de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

A través de su cuenta de Twitter, Horacio de la Vega, presidente ejecutivo de la Liga Mexicana de Beisbol anunció que esta ha sido la Serie del Rey con más alcance de la historia.