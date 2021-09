“No he vuelto para ser porrista": El discurso de ‘CR7' en el United

El regreso de Cristiano Ronaldo tuvo un verdadero impacto con el Manchester United y no únicamente dentro del campo, donde ya se hizo presente con tres anotaciones, sino en el vestidor y fuera del terreno de juego es donde ‘CR7' ha dejado su huella.

Su primer partido fue casi dorado. Arrancó como titular frente al Newcastle United en Old Trafford y marcó su primer doblete frente a la afición para que el Manchester United terminara ganando 4-1, mandando el liderato a los ‘Red Devils'.

En su segundo encuentro también fue titular pero en esta ocasión fue dentro de la Champions League. El Manchester United visitó al Young Boys y Cristiano Ronaldo marcó el primer gol del partido, aunque terminaron perdiendo por la expulsión de Wan Bissaka y un error de Jesse Lingard al final.

Sin embargo, el impacto de ‘CR7’ ya ha quedado grabado en el Manchester United. Los ‘Red Devils’ han tomado la etiqueta de favoritos en la Premier League y de candidatos en la Champions, más allá de su primera derrota.

El discurso de Cristiano Ronaldo

Lee Grant, tercer portero del Manchester United, reveló que nadie quiso postre cuando vieron la dieta de Cristiano Ronaldo y es que no sólo por la presencia que tiene, sino por un discurso en específico, el portugués se ha quedado con la etiquera de líder.

El diario británico, The Sun, ‘CR7’ tomó la palabra antes del partido entre el Manchester United y el Newcastle para dejar en claro para que regresó al equipo y plasmó en todos sus compañeros la mentalidad ganadora que tiene.

“He vuelto al Manchester United por dos razones: La primera es porque amo al club, la segunda es porque me encanta la mentalidad ganadora que se respira en las filas de este equipo. No he vuelto para ser una porrista. Si quieren triunfar, necesito que amen a este club con todo el corazón”, fue parte del discurso de Cristiano Ronaldo.

