TV Azteca transmitirá en vivo Sultanes vs Monclova

El beisbol se vive por Azteca Deportes, y este jueves 20 de mayo nos volaremos la barda con el partido inaugural de la Liga Mexicana de Beisbol entre Sultanes vs Monclova, encuentro que podrás disfrutar por nuestras plataformas: aztecadeportes.com y la App Oficial de Azteca Deportes.

Son casi dos años desde la última vez que se cantó playball en una plaza de la LMB. Se vivieron algunos encuentros a puerta cerrada y uno que otro torneo de preparación se han jugado, pero este será el primer juego oficial tras la final del 2019, donde los Acereros vencieron 9-5 a los Leones de Yucatán en el Juego 7 de la Serie del Rey.

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Como es una costumbre, el campeón reinante es el encargado de abrir la temporada de la Liga Mexicana de Beisbol. Este primer encuentro se realizará en el Estadio Moclova, para iniciar el camino de La Furia Azul al bicampeonato.

“Somos el equipo a vencer y tenemos los mejores jugadores. Es muy complicado repetir un campeonato. Mejoramos al equipo en términos generales en comparación con el año pasado, principalmente en el bullpen, y con la adición de Addison Russell”, aseguró Pat Listach, manager de los Acereros.

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El arribo de Russell emociona a la afición, pues viene de los Chicago Cubs de las Grandes Ligas, aunque el estadounidense no es el único refuerzo de primer nivel que sumaron, también llegó el pitcher dominicano, Bartolo Colón, quien jugó en Cleveland, Angels, Red Sox, Yankees, entre otros.

Por su parte, los Sultanes de Monterrey estrenan entrenador, Homar Rojas será el nuevo timonel, en sustitución del panameño Roberto Kelly. Rojas tiene 14 temporadas como dirigente en el circuito de verano, con un récord de 761-730-3.

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“Regresar en esta etapa de mi carrera a Sultanes me llena de orgullo. El plantel que tenemos es muy bueno, es el reto más grande de mi carrera. Vamos a ser un equipo de garra. Tenemos ese sello y vamos a jugar a esa manera”, aseguró el nuevo entrenador regio.

Con todos estos ingredientes no te puedes perder el partido inaugural de la LMB, encuentro que podrás disfrutar completamente en vivo por Azteca Deportes: aztecadeportes.com y la APP de Azteca Deportes.

