La hora para ver EN VIVO la Jornada 9 de la Premier League; día, horario y más

Este fin de semana se vislumbra como uno de los mejores y más interesantes para los amantes del futbol inglés, mismos que presenciarán la Jornada 9 de una English Premier League que no ha dejado de sorprender en este inicio de la temporada 2026 - 2027 en cuanto a resultados se refiere.

El último gol de Erling Haaland con la camiseta del Dortmund

La Jornada 9 de la English Premier League comenzará este sábado 31 de octubre y culminará el lunes 2 de noviembre. En ella, destacan auténticos duelos de alarido entre instituciones que pelean la zona alta de la tabla general, así como equipos que desean evitar la quema del descenso.

¿Qué partidos presentará la Jornada 9 de la Premier League?

Chelsea vs Manchester United | sábado 31 de octubre | 6:30 horas | HBO Max.

Bournemouth vs Leeds | sábado 31 de octubre | 9:00 horas | Fox One.

Coventry vs Sunderland | sábado 31 de octubre | 9:00 horas | HBO Max.

Manchester City vs Brighton | sábado 31 de octubre | 9:00 horas | Fox One.

Brentford vs Nottingham | sábado 31 de octubre | 9:00 horas | HBO Max.

Squad. @afcbournemouth 🍒 https://t.co/TZlun94VIo — Premier League (@premierleague) October 29, 2026

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Hull City vs Ipswich | sábado 31 de octubre | 9:00 horas | 9:00 horas | Fox One.

Tottenham vs Crystal Palace | sábado 31 de octubre | 11:30 horas | HBO Max.

Aston Villa vs Fulham | sábado 31 de octubre | 14:00 horas | Fox One.

Liverpool vs Arsenal | domingo 1 de noviembre | 10:30 horas | Fox One.

Newcastle vs Everton | lunes 2 de noviembre | 14:00 horas | HBO Max.

¿Quién es el líder actual de la Premier League y cuántos puntos tiene?

Después de haber disputado las primeras 8 jornadas de la primera división en Inglaterra, vale decir que el líder absoluto de la Premier League es nada más y nada menos que el Manchester City, institución que registra 21 unidades producto de siete triunfos, una derrota, 20 goles a favor y únicamente 9 tantos en contra.