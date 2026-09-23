La HORA EXACTA para ver hoy los partidos de la Champions League Femenina

Continúa este miércoles 23 de septiembre la Jornada 1 de la fase de liga de la Champions League Femenina con un menú repleto de intensidad, candidatas al título y duelos de alto impacto. Toma nota de la agenda oficial para no perderte un solo minuto del torneo más prestigiado de clubes.

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Leuven vs. AS Roma | Estadio Den Dreef | 10:45 horas

El conjunto belga de Oud-Heverlee Leuven recibe a la AS Roma en un choque vibrante para abrir la cartelera. Las locales buscarán hacerse fuertes ante su afición frente a una escuadra romana que destaca por su verticalidad y solidez táctica. Un partido decisivo para marcar el rumbo en la tabla general.

Pronóstico: Victoria de AS Roma

Servette FC vs. Olympique de Lyon | Stade de la Fontenette | 10:45 horas

El gigante francés, Olympique de Lyon, visita territorio suizo para medirse al Servette FC. Las helvéticas intentarán frenar la maquinaria ofensiva de uno de los clubes más laureados en la historia del certamen, que llega con la consigna de imponer su jerarquía desde el silbatazo inicial.

Pronóstico: Victoria de Olympique de Lyon por 2 o más goles.

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Barcelona vs. París FC | Estadi Johan Cruyff | 13:00 horas

El Club Barcelona vuelve a casa para recibir al siempre incómodo París FC. Las blaugranas buscarán imponer su habitual estilo de posesión y contundencia en la Ciudad Condal, mientras que el cuadro parisino intentará dar el golpe mediante transiciones rápidas y un bloque defensivo ordenado.

Pronóstico: Victoria de Barcelona por más de 2 goles

Chelsea FC vs. Austria Viena | The Cherry Red Records Stadium | 13:00 horas

Chelsea reciben en suelo inglés al Austria Viena en un encuentro donde parten como favoritas. Con una plantilla repleta de figuras internacionales, las ‘Blues’ aspira a imponer condiciones desde los primeros minutos frente a una escuadra austriaca que buscará resistir el embate británico y hacer daño al contragolpe.

Pronóstico: Victoria de Chelsea FC por cualquier marcador.

