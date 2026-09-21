Prensa de Colombia se suma a las críticas contra Kevin Mier tras su error en Cruz Azul

Kevin Mier quedó en el ojo de la tormenta entre los aficionados de Cruz Azul tras el partido contra Rayados de Monterrey. El arquero colombiano volvió a fallar bajo los tres palos y una mala salida le costó el gol que significó la derrota para el cuadro cementero en su visita al Estadio BBVA. Su error llegó hasta Colombia, donde distintos medios reaccionaron a su desempeño.

Uno de los medios que pusieron el ojo sobre el rendimiento de Mier fue El Tiempo, uno de los más importantes del país sudamericano. Allí destacaron el fallo que tuvo el arquero a la hora de intentar salir jugando con los pies como está acostumbrado. El medio resalta que dicha acción “le valió críticas al portero, quien necesita levantar su nivel”.

Desde Colombia esperan que Kevin Mier recupere su mejor versión, precisamente porque volvió a ganarse la confianza de su seleccionador, Néstor Lorenzo. El portero de Cruz Azul fue uno de los tres convocados a la selección cafetera para afrontar la fecha FIFA de septiembre y de octubre, luego de haber estado ausente del equipo por lesión.

Kevin Mier|Club de Futbol Cruz Azul

Kevin Mier y los errores que le costaron partidos

La falla ante Rayados no fue un caso aislado. En las semifinales del Apertura 2024, Mier quedó adelantado y recibió un gol de Richard Sánchez desde larga distancia. Meses después, contra América en el Clausura 2025, perdió un balón y posteriormente cometió el penal que permitió la reacción azulcrema.

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También quedó señalado por una entrega equivocada ante Seattle Sounders en la Concacaf Champions Cup 2025 y por dos errores frente al Atlas durante el Apertura 2025. Más recientemente, dejó un rebote que Chivas aprovechó en las semifinales del Clausura 2026.

Kevin Mier regresa a Colombia luego de un año de ausencia

La convocatoria representa una nueva oportunidad para Kevin Mier, quien no juega con la Selección Colombia desde el 9 de septiembre de 2025. Aquella noche fue titular en la victoria por 6-3 ante Venezuela, correspondiente a la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Posteriormente, el arquero sufrió una fractura de tibia que lo mantuvo varios meses alejado de las canchas. Aunque consiguió recuperarse, Néstor Lorenzo decidió dejarlo fuera de la lista definitiva para el Mundial 2026 y eligió a Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero.

Ahora, Mier vuelve a recibir la confianza del seleccionador para los amistosos contra Paraguay, México y Perú. La convocatoria puede ayudarlo a recuperar terreno en la lucha por la portería cafetera, aunque llegará bajo presión por los errores que ha cometido recientemente con Cruz Azul.