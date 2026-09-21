Joel Huiqui toma su primera decisión tras derrota de Cruz Azul con Rayados

Luego de la derrota de Cruz Azul ante Rayados de Monterrey, el equipo deberá recuperar la confianza después de una nueva presentación que dejó dudas. La Máquina venía de atravesar una buena racha, pero volvió a tropezar en un momento en el que buscaba mantener la regularidad.

Así como Cruz Azul buscaría el fichaje de un jugador de Boca Juniors, el entrenador de La Máquina quiere que su equipo mejore y encuentre nuevamente el funcionamiento que le permitió encadenar tres victorias consecutivas ante Necaxa, Santos Laguna y América.

¿Qué decisión tomó Joel Huiqui?

Tras el desgaste de los últimos partidos, Joel Huiqui tomó una primera determinación con su plantel. El entrenador decidió darles el domingo libre a todos sus jugadores para que puedan recargar energías luego de una seguidilla exigente.

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La decisión se produce después de la derrota frente a Rayados. Mientras tanto, este lunes algunos futbolistas que presentan molestias físicas pasarán por rehabilitación para intentar ponerse a punto de cara al siguiente compromiso.

La Máquina disputará la final de la Campeones Cup y después disputará 3 duelos importantes en la Liga BBVA MX.|Club de Futbol Cruz Azul

Cruz Azul atraviesa nuevamente un momento de intermitencia. Después de quedar eliminado de la Leagues Cup, el equipo acumuló tres derrotas consecutivas, aunque luego reaccionó con tres triunfos. Sin embargo, luego perdió ante Inter Miami en el Campeones Cup y también 0-1 frente a Rayados.

La opinión de Joel Huiqui tras la derrota de Cruz Azul ante Rayados de Monterrey

Uno de los principales aspectos que Huiqui pretende corregir está relacionado con la regularidad. En conferencia de prensa, el entrenador reconoció que el equipo debe encontrar rápidamente una mejor versión y aprovechar las oportunidades que genera.

“Obviamente nuestro trabajo hoy es encontrar esa misma regularidad y enfocarnos en lo que tenemos que mejorar. No fuimos contundentes a la hora de poder definir las jugadas de gol que tuvimos que se generaron en el segundo tiempo sobre todo”, expresó.

Ahora, Cruz Azul tendrá que prepararse para enfrentar a Toluca el sábado 26 de septiembre a las 17:00 horas, tiempo del Centro de México, por la jornada 10 del Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Banorte.

