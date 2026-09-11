HORA EXACTA para ver el Cruz Azul vs Pumas; juego de la Jornada 7 de la Liga Femenil MX

Este viernes 11 de septiembre arranca la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX con el encuentro entre el Cruz Azul y Pumas que comenzará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y que luce como el más atractivo de la fecha entre dos de los equipos más populares y que buscarán meterse a zona de liguilla de sus respectivas zonas.

Te puede interesar: Rafa Márquez dijo que su idea de juego es similar a la de este equipo de la Liga BBVA MX

Alejandro Lara la voz detras de Deportv

Cruz Azul Femenil vs Pumas Femenil: Hora exacta del partido

Tanto Cruz Azul como Pumas han comenzado su andar por el Apertura 2026 de la Liga Femenil con caminos irregulares y sumando nueve puntos cada uno luego de seis jornadas.

La cancha de la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca, Morelos, será el escenario en que el Cruz Azul y Pumas se enfrenten este viernes 11 de septiembre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, buscando sumar tres puntos valiosos que les permitan colarse en los puestos de Liguilla de sus respectivos grupos.

La Máquina Femenil llega tras haber derrotado al Querétaro y quiere encaminarse por la senda del triunfo, mientras que las Universitarias cayeron en su más reciente encuentro ante el América que sigue imparable.

Anota el horario y no te pierdas nuestro juego 🆚 Pumas Femenil ⏰🚂



¡Vaaaaaaaaaaamos, Azules! pic.twitter.com/ir2RDdJ9Fl — CRUZ AZUL FEMENIL (@AzulFemenil) September 11, 2026

A pesar de que ambos equipos tienen nueve puntos, el grupo en el que se encuentra Pumas luce más accesible al colocarse en el cuarto lugar de la tabla, mientras que para las Cementeras el panorama es más complicado con León y Juárez por encima de ellas y rezagadas hasta la sexta posición.



Cruz Azul Femenil vs Pumas Femenil

Fecha: Viernes 11 de septiembre

Hora: 19:00 horas

Estadio: Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca

Jornada 7 del Apertura 2026

Te puede interesar: ¡Sigue encendido! Julián Quiñones marcó en el empate del Al Qadsiah y se acerca a los líderes