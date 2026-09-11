HORA EXACTA para ver el Cruz Azul vs Pumas; juego de la Jornada 7 de la Liga Femenil MX
Cruz Azul y Pumas se enfrentan este viernes en el partido más atractivo de la Jornada
Este viernes 11 de septiembre arranca la Jornada 7 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX con el encuentro entre el Cruz Azul y Pumas que comenzará en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y que luce como el más atractivo de la fecha entre dos de los equipos más populares y que buscarán meterse a zona de liguilla de sus respectivas zonas.
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Alejandro Lara la voz detras de Deportv
Cruz Azul Femenil vs Pumas Femenil: Hora exacta del partido
Tanto Cruz Azul como Pumas han comenzado su andar por el Apertura 2026 de la Liga Femenil con caminos irregulares y sumando nueve puntos cada uno luego de seis jornadas.
La cancha de la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca, Morelos, será el escenario en que el Cruz Azul y Pumas se enfrenten este viernes 11 de septiembre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, buscando sumar tres puntos valiosos que les permitan colarse en los puestos de Liguilla de sus respectivos grupos.
La Máquina Femenil llega tras haber derrotado al Querétaro y quiere encaminarse por la senda del triunfo, mientras que las Universitarias cayeron en su más reciente encuentro ante el América que sigue imparable.
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¡Vaaaaaaaaaaamos, Azules! pic.twitter.com/ir2RDdJ9Fl
A pesar de que ambos equipos tienen nueve puntos, el grupo en el que se encuentra Pumas luce más accesible al colocarse en el cuarto lugar de la tabla, mientras que para las Cementeras el panorama es más complicado con León y Juárez por encima de ellas y rezagadas hasta la sexta posición.
- Cruz Azul Femenil vs Pumas Femenil
- Fecha: Viernes 11 de septiembre
- Hora: 19:00 horas
- Estadio: Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca
- Jornada 7 del Apertura 2026
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