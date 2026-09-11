Rafa Márquez dijo que su idea de juego es similar a la de este equipo de la Liga BBVA MX

Este jueves 10 de septiembre fue presentado oficialmente Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2030™. El eterno capitán tendrá la encomienda de conformar un equipo competitivo para las próximas competencias. Incluso, dijo que su idea de juego es similar a la de un equipo de la Liga BBVA MX.

Antes de ser presentado como entrenador de México, Rafa, quien fue bien recibido por la mayoría de los aficionados, visitó las instalaciones de Verde Valle, ya que declaró que el estilo de juego de Chivas o la idea de trabajo es muy similar a la de la Selección Nacional.

Rafa declaró que el estilo de juego de Chivas o la idea de trabajo es muy similar a la de la Selección Nacional.|Selección Nacional de México

Chivas, la base de la Selección Mexicana

En la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Chivas fue la base de la Selección Mexicana, hecho que no se veía desde Alemania 2006. Para la más reciente justa mundialista, Javier Aguirre convocó a 5 jugadores del Rebaño Sagrado:



Raúl "Tala" Rangel Luis Romo Roberto "Piojo" Alvarado Bryan Gutiérrez Armando "Hormiga" González.

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La mayoría de los jugadores que fueron convocados jugaron de titulares; solo 2 de ellos fueron hombres de cambio.

Rafa Márquez y la próxima convocatoria con jugadores de Chivas

Márquez tendrá su primer partido como entrenador de la Selección Mexicana el sábado 26 de septiembre ante Colombia en el M&T Bank Stadium en Baltimore, Estados Unidos. Para este duelo, Rafa solo podrá convocar a 2 jugadores por equipo de la Liga BBVA MX, ya que se cruza con el calendario del Apertura 2026.

Durante la entrevista con Azteca Deportes, el ahora técnico destacó el trabajo y calidad de Hugo Camberos y Santiago Sandoval, jugadores claves para conseguir el pase de México al Mundial Sub-20 y de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por ello, próximamente se puede ver a los jugadores con la playera de la Selección Nacional mayor.