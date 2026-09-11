¡Sigue encendido! Julián Quiñones marcó en el empate del Al Qadsiah y se acerca a los líderes

Julián Quiñones sigue anotando goles y este viernes 11 de septiembre convirtió el primer tanto para el Al Qadsiah en el empate de su equipo ante el Al Ettifaq en duelo de la Jornada 7 de la Liga Profesional Saudi y con ello llegó a tres anotaciones para su cuenta personal en la tabla de goleo.

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Julián Quiñones marca en el empate del Al Qadsiah

Julián Quiñones volvió a ser el hombre más importante para su equipo que logró el empate este día ante el Al Ettifaq y extendió a cinco su racha de partidos sin perder en la Liga Profesional Saudí.

El delantero convirtió a los 11 minutos y solo tuvo que empujar el esférico al fondo de las redes y una diagonal que recibió por parte de Abu Al Shamat el que fue el primero de tres goles que convirtió su equipo en el empate.

Quiñones llegó a tres anotaciones en la tabla de goleo y se queda a uno de empatar a los sublíderes, pero aun está lejos de alcanzar a Ivan Toney que lidera la clasificación con ocho tantos.

كينيونيس لا ينتظر كثيرًا، ويسجل الهدف الأول للقادسية 🎯🇲🇽



قصة الهدف الأول كاملة 🔴#القادسية_الاتفاق | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/f33jOhX1bz — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 11, 2026

Las buenas actuaciones de Quiñones tanto en la Liga de Arabia Saudita como en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana le valieron ser nominado al Balón de Oro que otorga la revista France Football.

Cabe recordar que el atacante fue el máximo goleador por México al convertir cuatro tantos en el Mundial y concluyó la campaña 2025-26 como el líder de goleo de la Liga de Arabia Saudita superando a figuras como Karim Benzema y Cristiano Ronaldo.

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