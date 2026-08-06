El jugador que forzó su salida de Club América y ahora podría ser refuerzo de Chivas

Ralph Orquin es uno de los futbolistas que ha generado conflicto dentro del Club América en el último tiempo. A pesar de haber sido considerado uno de los laterales con mayor futuro dentro de la cantera azulcrema, el futbolista no logró mantener regularidad en la Liga BBVA MX tras ser cedido al FC Juárez. Al regresar a Coapa, los planes del defensor eran otros: emigrar a Europa.

El cuadro de la capital mexicana intentó extender su contrato más allá del 30 de junio de 2026, fecha en la que el mismo iba a llegar a su fin. Sin embargo, Orquin decidió no renovar su vínculo con el América ya que, según diversos reportes, su agente Gerardo Sánchez le había prometido buscarle acomodo en el Viejo Continente. A día de hoy, el jugador sigue sin equipo y Chivas aparece como una posibilidad.

¿Ralph Orquin llegaría a Chivas?

Durante el último tiempo, el canterano del América consiguió el pasaporte español para poder facilitar su posible llegada a Europa, precisamente a España, donde su agente le había hablado sobre posibles oportunidades. Sin embargo, Orquin todavía no fue vinculado a ningún club fuera del país y los rumores sobre una posible continuidad en la Liga BBVA MX crecen cada vez más.

Ralph Orquin|@ralphorquin

Diversos reportes señalan que Orquin podría continuar jugando en el futbol mexicano y Chivas aparece como una de las opciones para sumarse a la plantilla de Gabriel Milito. Los rojiblancos buscarían sumar competitividad al sector izquierdo de su defensa y el exAmérica luce como una oportunidad interesante por dos factores puntuales: llegaría gratis y, con apenas 23 años, existe la posibilidad de ganar dinero con una salida a futuro.

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De todos modos, la prioridad del futbolista es dar el salto a Europa donde ha recibido sondeos desde Turquía y el propio futbol español. No obstante, estos rumores no se han traducido a intereses formales, por lo que su futuro sigue siendo una incertidumbre. En caso de no conseguir acomodo en el Viejo Continente, no sería descabellado que Orquin se mantenga en la Liga BBVA MX.

Ralph Orquin, jugador del América|Crédito: @ClubAmerica / X

Cuál es el valor actual de Ralph Orquin

Actualmente, Ralph Orquin tiene un valor de mercado de 2 millones de euros, aproximadamente 43 millones de pesos mexicanos, de acuerdo con la última actualización de Transfermarkt, realizada el 20 de mayo de 2026.

La cotización del lateral de 23 años sufrió una caída durante el último año. En mayo de 2025 alcanzaba los 3 millones de euros, pero la falta de continuidad después de regresar al América terminó afectando su valoración.

Sin embargo, ese valor no representa lo que un club tendría que pagar por su fichaje. Orquin quedó como agente libre el 1 de julio de 2026 después de finalizar su contrato con las Águilas, por lo que actualmente puede incorporarse a otro equipo sin que este deba pagar una transferencia al América.