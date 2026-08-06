Mientras la Hormiga González no aparece, este goleador sorprende en Chivas

Chivas no le pudo ganar al LAFC en la primera jornada de la Leagues Cup 2026. El conjunto rojiblanco se fue abajo en el marcador, pero rápido se repuso para igualarlo. Sin embargo, perdió la oportunidad de llevarse el punto extra tras la falla de Luis Romo desde los 11 pasos. Pero lo que llama la atención es la sequía de anotaciones de Armando "Hormiga" González, por lo que uno de sus compañeros se ha convertido en goleador.

Roberto "Piojo" Alvarado, quien tiene ciertos grados de estudios, ha sacado la casta en los últimos partidos del Guadalajara, ya que ha marcado 3 goles en los últimos 4 partidos, pese a que su función es llenar de centros al delantero. El extremo está encendido, luego de tener una buena participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana.

Roberto “Piojo” Alvarado es quien ha sacado la casta en los últimos partidos del Guadalajara, ya que ha marcado 3 goles en los últimos 4 partidos.|Chivas

Los goles de Alvarado en Chivas

El Guadalajara inició el Apertura 2026 con el pie izquierdo al perder en casa 2-0 contra Toluca, por lo que ninguno de sus delanteros pudo marcar. Para la segunda fecha, el equipo tuvo un reñido partido contra Juárez y fue hasta los últimos segundos que Alvarado apareció para darle el triunfo a los suyos.

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Para la jornada 3, Guadalajara visitó a Puebla, en un partido en el que le tocó remar contracorriente al ir abajo en el marcador. No obstante, Roberto le dio el empate al cuadro rojiblanco, al igual que en este primer partido de la Leagues Cup 2026.

La sequía goleadora de la Hormiga

González fue campeón de goleo en el Apertura 2026 y estuvo a punto de consagrarse bicampeón el torneo pasado, pero se quedó a una anotación. Sin embargo, el delantero no marca desde el 5 de abril, cuando le hizo un doblete a Pumas. Es por ello que ya cumplió 4 meses sin hacer gol, tanto en club como en la Selección Mexicana.