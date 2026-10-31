Ni Estados Unidos ni Sudamérica: México viajará a un destino inesperado para jugar en la Fecha FIFA

La Selección Mexicana Sub-23 tiene previstos duelos de preparación durante noviembre, después de sus compromisos de octubre ante Atlante y Pachuca, que goleó 4-0 al equipo azteca en un partido amistoso. El tricolor tendrá un viaje inesperado, pues durante la Fecha FIFA no jugará ni en Estados Unidos ni en Sudamérica, sino en Asia.

El equipo que dirige Eduardo Arce trabaja con la mira puesta en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, evento al que clasificó el equipo de la Sub-20 en el Mundial de la categoría. Los duelos del otro lado del charco serán en la Fecha FIFA de noviembre.

La Selección Mexicana Sub-23 se enfrentará a Corea del Sur|Azteca Deportes

¿Cuándo jugará México en Asia?

La Selección Mexicana Sub-23 se enfrentará a Corea del Sur en 2 duelos de manera consecutiva. Los partidos serán de visita el sábado 14 y martes 17 de noviembre. Cabe mencionar que estos encuentros son de preparación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Los partidos de México para los Juegos Olímpicos 2028

El proceso tiene como objetivo formar el grupo que representará al país en la siguiente edición de los Juegos Olímpicos. En septiembre, la Federación Mexicana de Futbol explicó que el trabajo de Arce busca consolidar una base de futbolistas y elevar su nivel competitivo mediante partidos ante clubes de Primera División y selecciones.

México consiguió la medalla de bronce en Tokio 2020, pero no clasificó a París 2024. Por ello, en la siguiente edición, Los Ángeles 2028, el representativo nacional buscará regresar al podio.

Cabe destacar que por ahora no se ha anunciado a los jugadores que serán convocados para los partidos de noviembre, pues la FMF.