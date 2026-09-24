Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
OTROS DEPORTES SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Hora EXACTA para ver Mr Olympia 2026 en España, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y más en Latinoamérica

El Mr. Olympia 2026 arranca este jueves 24 de septiembre con el cara a cara oficial, antesala de una de las batallas más cerradas por el trofeo. Conoce las fechas y horarios para México, España, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y el resto de Latinoamérica

Mr Olympia 2025

La tarima más importante del culturismo profesional entra en acción este jueves 24 de septiembre en Las Vegas, Nevada. A diferencia de temporadas anteriores marcadas por el esquema restringido de pago por evento (PPV), el Mr. Olympia 2026 estrena una política de difusión abierta con transmisión digital liberada para todo el planeta.

Para seguir la cobertura sin cortes desde cualquier territorio de habla hispana, esta es la sincronización de horarios, las plataformas oficiales de emisión y la agenda competitiva del fin de semana.

Te puede interesar: Dónde ver Mr Olympia 2026 EN VIVO hoy jueves 24 de septiembre GRATIS

Cuándo y a qué hora sintonizar según tu país

La programación contempla tres citas clave: el choque dialéctico en la Rueda de Prensa (24 de septiembre), el primer impacto físico en el Prejuzgamiento de la categoría Open (25 de septiembre) y la coronación con el Sandow en la Gran Final (26 de septiembre).

México (Centro), Guatemala, Costa Rica y El Salvador:

  • Rueda de Prensa (Jueves 24): 13:00 h
  • Prejuzgamiento Men's Open (Viernes 25): 19:00 h
  • Gran Final Men's Open (Sábado 26): 20:00 h

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá:

  • Rueda de Prensa (Jueves 24): 14:00 h
  • Prejuzgamiento Men's Open (Viernes 25): 20:00 h
  • Gran Final Men's Open (Sábado 26): 21:00 h

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico:

  • Rueda de Prensa (Jueves 24): 15:00 h
  • Prejuzgamiento Men's Open (Viernes 25): 21:00 h
  • Gran Final Men's Open (Sábado 26): 22:00 h

Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay y Paraguay:

  • Rueda de Prensa (Jueves 24): 16:00 h
  • Prejuzgamiento Men's Open (Viernes 25): 22:00 h
  • Gran Final Men's Open (Sábado 26): 23:00 h

España (Península y Baleares):

  • Rueda de Prensa (Jueves 24): 21:00 h
  • Prejuzgamiento Men's Open (Viernes 25): 03:00 h (madrugada del sábado 26)
  • Gran Final Men's Open (Sábado 26): 04:00 h (madrugada del domingo 27)

Estados Unidos (Hora del Pacífico / Sede Las Vegas):

  • Rueda de Prensa (Jueves 24): 12:00 h
  • Prejuzgamiento Men's Open (Viernes 25): 18:00 h
  • Gran Final Men's Open (Sábado 26): 19:00 h

Te puede interesar: Isaac del Toro vs el mundo: Estas son las desventajas que tendrá México en el Mundial de Ciclismo

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
25 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
25 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
25 SEP
LIVE PREVIO FECHA.png

LIVE PREVIO México vs Colombia | Seleccion Mexicana

5:45 p. m.
26 SEP
MÉXICO VS COLOMBIA FECHA.png

México vs Colombia | Selección Mexicana

6:47 p. m.
26 SEP
BORREGOS MYT VS PUMAS CU FECHA

ONEFA|Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

7:20 p. m.
26 SEP
TIGRES VS PUEBLA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Puebla EN VIVO

9:05 p. m.
26 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |'Popeye’ Aguillón vs Adriano Sayu

11:11 p. m.
26 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
28 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
28 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
28 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
28 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
28 SEP