Hora EXACTA para ver Mr Olympia 2026 en España, Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y más en Latinoamérica

La tarima más importante del culturismo profesional entra en acción este jueves 24 de septiembre en Las Vegas, Nevada. A diferencia de temporadas anteriores marcadas por el esquema restringido de pago por evento (PPV), el Mr. Olympia 2026 estrena una política de difusión abierta con transmisión digital liberada para todo el planeta.

Para seguir la cobertura sin cortes desde cualquier territorio de habla hispana, esta es la sincronización de horarios, las plataformas oficiales de emisión y la agenda competitiva del fin de semana.

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Cuándo y a qué hora sintonizar según tu país

La programación contempla tres citas clave: el choque dialéctico en la Rueda de Prensa (24 de septiembre), el primer impacto físico en el Prejuzgamiento de la categoría Open (25 de septiembre) y la coronación con el Sandow en la Gran Final (26 de septiembre).

México (Centro), Guatemala, Costa Rica y El Salvador:



Rueda de Prensa (Jueves 24): 13:00 h

13:00 h Prejuzgamiento Men's Open (Viernes 25): 19:00 h

19:00 h Gran Final Men's Open (Sábado 26): 20:00 h

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá:



Rueda de Prensa (Jueves 24): 14:00 h

14:00 h Prejuzgamiento Men's Open (Viernes 25): 20:00 h

20:00 h Gran Final Men's Open (Sábado 26): 21:00 h

Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico:



Rueda de Prensa (Jueves 24): 15:00 h

15:00 h Prejuzgamiento Men's Open (Viernes 25): 21:00 h

21:00 h Gran Final Men's Open (Sábado 26): 22:00 h

Argentina, Brasil (Brasilia), Uruguay y Paraguay:



Rueda de Prensa (Jueves 24): 16:00 h

16:00 h Prejuzgamiento Men's Open (Viernes 25): 22:00 h

22:00 h Gran Final Men's Open (Sábado 26): 23:00 h

España (Península y Baleares):



Rueda de Prensa (Jueves 24): 21:00 h

21:00 h Prejuzgamiento Men's Open (Viernes 25): 03:00 h (madrugada del sábado 26)

03:00 h Gran Final Men's Open (Sábado 26): 04:00 h (madrugada del domingo 27)

Estados Unidos (Hora del Pacífico / Sede Las Vegas):



Rueda de Prensa (Jueves 24): 12:00 h

12:00 h Prejuzgamiento Men's Open (Viernes 25): 18:00 h

18:00 h Gran Final Men's Open (Sábado 26): 19:00 h

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