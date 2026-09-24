Dónde ver Mr Olympia 2026 EN VIVO hoy jueves 24 de septiembre GRATIS

El Mr. Olympia 2026, la máxima fiesta del fisicoculturismo internacional, arranca este jueves 24 de septiembre en Las Vegas, Nevada. Para esta edición, la organización dio un giro histórico en favor de los aficionados; la transmisión oficial del evento es 100% gratuita a nivel mundial, dejando atrás de forma definitiva el formato tradicional de pago por evento (Pay-Per-View).

Para ver toda la actividad en directo y sin costo, la señal oficial se encuentra habilitada en el portal web oficial del certamen: https://www.olympiaproductions.com. A través de su plataforma OlympiaTV, los fanáticos del culturismo podrán seguir la cobertura completa de las ruedas de prensa, pesajes, fases de prejuzgamiento y las finales de todas las categorías profesionales.

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Cómo acceder a la transmisión oficial gratis paso a paso

Ingresa directamente al sitio web: https://www.olympiaproductions.com Da clic en la opción 2026 Olympia Free Livestream. Completa el registro básico con tu nombre y correo electrónico (no solicita tarjeta de crédito ni datos bancarios). Abre la ventana de reproducción activa para disfrutar de la señal en vivo.

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¿Qué se transmite hoy jueves 24 de septiembre?

La jornada de este jueves no cuenta con actividad en tarima para las divisiones profesionales, sino que marca el arranque de los compromisos con los medios y el primer cara a cara formal entre los atletas.

El evento estelar del día es la Conferencia de Prensa Oficial, donde campeones defensores y retadores dan sus primeras declaraciones:



Olympia Press Conference: 12:00 PM (hora de Las Vegas / PT) / 1:00 PM (tiempo del centro de México) .

12:00 PM (hora de Las Vegas / PT) / . Olympia Superstar Kickoff Party: 7:00 PM PT / 8:00 PM (tiempo del centro de México).

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Fechas, sedes y horarios del fin de semana

El evento se celebrará formalmente del jueves 24 al domingo 27 de septiembre de 2026. La logística se dividirá en dos recintos: el Las Vegas Convention Center recibirá la tradicional Expo y las rondas de precalificación matutinas, mientras que las grandes finales se disputarán en el escenario principal del Resorts World Las Vegas.

Horarios para México (Tiempo del Centro de México - CDMX)

Viernes 25 de septiembre:



10:30 AM: Prejuzgamiento matutino ( Classic Physique, 212, Fitness, Wellness y Ms. Olympia ).

Prejuzgamiento matutino ( ). 7:00 PM: Finales de divisiones y el Prejuzgamiento de la categoría Men's Open.

Sábado 26 de septiembre:



10:30 AM: Prejuzgamiento matutino ( Men's Physique, Bikini y Wheelchair ).

Prejuzgamiento matutino ( ). 8:00 PM: Gran Final del Mr. Olympia Open y entrega del trofeo Sandow.

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La disputa por el trofeo Sandow en la categoría Men's Open

La división abierta llega con uno de los escenarios más disputados de la época reciente. Samson Dauda saldrá a defender su corona respaldado por su imponente tamaño y estética corporal, donde su principal reto será presentarse con la máxima condición seca y sin retención de líquidos.

En la contienda directa aparecen dos excampeones; Hadi Choopan, la referencia absoluta en cuanto a dureza, cortes y densidad muscular, junto a Derek Lunsford, quien posee una de las mejores expansiones dorsales y dobles bíceps de espaldas en la historia del certamen.

A ellos se suma la presión de nombres de gran impacto como Andrew Jacked, con una estructura privilegiada para destronar a cualquiera; el volumen extremo de Nick Walker y la solidez que viene mostrando Martin Fitzwater. La balanza comenzará a inclinarse este viernes 25 de septiembre a las 7:00 PM (CDMX) con el crucial primer llamado (first callout).

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