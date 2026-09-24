Isaac del Toro vs el mundo: Estas son las desventajas que tendrá México en el Mundial de Ciclismo

El Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta Montreal 2026 presenta un escenario donde el talento individual de Isaac del Toro chocará directamente contra el poderío colectivo de las grandes potencias.

A pesar de perfilarse como uno de los máximos candidatos tras ganar el Gran Premio de Montréal y subir al podio en el Tour de Francia, el corredor bajacaliforniano enfrentará un reto mayúsculo marcado por la desigualdad táctica de la Selección Mexicana de Ciclismo frente a la élite europea.

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La principal desventaja para el mexicano será la evidente brecha de nivel y ritmo en el bloque colectivo. En una prueba de un día tan demandante, el respaldo del equipo es vital para marcar la pauta en los ascensos, proteger del viento y neutralizar cortes peligrosos. Mientras México competirá con un equipo de gran entrega pero menor kilometraje en el UCI WorldTour (Edgar Cadena, Ulises Castillo, José Antonio Escárcega, Eder Frayre y Carlos Alfonso García), las potencias mundiales desplegarán auténticos escuadrones de control.

Bélgica, liderada por el tetracampeón mundial de contrarreloj Remco Evenepoel, presentará un bloque dominante con figuras de la talla de Wout Van Aert y Tiesj Benoot, capaces de desgastar a cualquier rival y jugar con múltiples cartas tácticas. De igual forma, Francia arropará a su joven fenómeno Paul Seixas con corredores de vasta experiencia europea como Pavel Sivakov y Valentin Paret-Peintre, listos para endurecer la carrera en las cotas a favor de su líder.

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Este escenario condenará a Isaac del Toro a una profunda soledad táctica durante los últimos 60 kilómetros. Si escuadras como la belga o la francesa lanzan ataques alternados con sus segundas espadas, el mexicano no tendrá gregarios para responder y se verá obligado a asumir la persecución en persona.

Además, al haber perdido el factor sorpresa por sus recientes victorias, sufrirá un marcaje directo implacable y deberá sortear las limitaciones logísticas de su selección en las zonas de asistencia técnica y avituallamiento frente a los masivos presupuestos europeos.



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¿Cuándo arranca la participación de Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo?

La prueba de ruta élite masculina se desarrollará sobre un exigente trazado de 273.7 kilómetros en el circuito del Mont-Royal:



Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026.

Domingo 27 de septiembre de 2026. Horario (Centro de México): 07:00 horas.

07:00 horas. Horario (Baja California): 06:00 horas.

06:00 horas. Horario Local (Montreal): 09:00 horas.

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