HORA EXACTA para ver el Pachuca vs Cruz Azul por la Jornada 13 del Apertura 2026; la sorprendente racha de los Tuzos sin ganar en casa

En punto de las 9:10 de la noche de este miércoles 21 de octubre, el equipo de Pachuca tiene una dura prueba enfrentándose ante Cruz Azul en actividad de la Jornada 13 de la Liga MX; el estadio Hidalgo será el escenario en el que los 11 jugadores de Benjamín Mora harán todo para alcanzar los tres puntos y romper una racha sin victorias como local en todo lo que va del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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Pachuca en este juego buscará además escalar algunos puestos considerando que se encuentra cerca del sótano, en el sitio 16 con 13 modestas unidades; en tanto que los de La Noria en puestos de Liguilla quieren afianzarse en esa zona y más cuando vienen de golear 5-0 al equipo de Juárez, que sumado a la derrota reciente ante Atlante se quedó sin posibilidades de ir a la Liguilla.

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Cruz Azul está en el sexto puesto con 20 puntos, luego de seis victorias, dos empates y cuatro derrotas en lo que va de esta campaña; a menos de que ocurra una caída trepidante en los últimos partidos y algún equipo remonte, podría perderse Cruz Azul de ir a Liguilla.

Pachuca vs Cruz Azul Antecedentes resultados en los últimos cinco enfrentamientos en Liga MX

Cruz Azul y Pachuca se miden en la Jornada 13, partido a celebrarse en el Estadio Hidalgo, donde los locales no han podido vencer en los dos últimos juegos que se celebraron en dicha cancha en el Apertura 2024 y Apertura 2025.

En los últimos 5 juegos entre estas escuadras, los cementeros se han impuesto entres juegos, en tanto que los Tuzos han ganado dos juegos; la última ocasión que se midieron que fue en abril de este año, los hidalguenses le ganaron al que con el paso del tiempo iba a ser el campeón del Clausura 2026.

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