OFICIAL: La HORA EXACTA para ver el Rayados de Monterrey vs Cruz Azul, partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La actividad de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX continúa este sabado 19 de septiembre con el encuentro entre los Rayados de Monterrey en contra del Cruz Azul en la cancha del Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León que podrás disfrutar a partir de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.

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¿A qué hora juegan Rayados de Monterrey vs Cruz Azul?

Luego de un deslucido Clásico Regio en el que no pudo hacerle daño a su acérrimo rival, los Rayados llegan con sed de venganza y enfrente tendrán a unos motivados cementeros que también jugaron un encuentro de alto calibre.

Y es que el Cruz Azul vivió un vibrante Clásico Joven ante el América al que dominaron durante gran parte del encuentro; sin embargo, el resultado no reflejó su hegemonía ya que terminaron llevándose los tres puntos apenas por la mínima en un 4-3 de alarido.

Mientras que La Máquina es cuarto de la tabla con 15 puntos y una racha de tres victorias consecutivas, el Monterrey marcha décimo segundo de la clasificación con 10 unidades y sin triunfos en sus más recientes tres partidos, pero un resultado favorable podría encaminarlos con rumbo a la Liguilla y a un reencuentro con su afición.

Además, Matías Almeyda necesita dar resultados lo antes posible para quitarse de encima la presión tras haber perdido la Final de la Leagues Cup 2026 contra el Toluca.

Rayados de Monterrey vs Cruz Azul

Hora: 19:00 horas

Jornada 9 Apertura 2026

Estadio BBVA

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