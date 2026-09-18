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Estas serían las bajas que tendrá Club América para el Clásico Nacional contra Chivas

El combinado dirigido por Guillermo Almada afrontará el partido contra Chivas con solamente una baja confirmada

Guillermo Almada y Henry Martín durante los entrenamientos
Las bajas que tendrá el Club América para el Clásico Nacional contra Chivas|Crédito: @ClubAmerica / X

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

El Club América está ultimando detalles para afrontar el Clásico Nacional contra Chivas este fin de semana. Varios de los jugadores que llegaron recientemente a la institución azulcrema estarán disponibles para sumar minutos bajo la dirección técnica de Guillermo Almada, pero tampoco podrá contar con su plantel completo.

Resulta que el América llegará a este compromiso con una baja sensible que padeció recientemente. Dagoberto Espinoza será el único futbolista desafectado para enfrentar a Chivas este próximo sábado 19 de septiembre en el Estadio Banorte. El lateral será baja por lesión y no podrá estar a disposición del cuerpo técnico para el Clásico Nacional.

¿Por qué Dagoberto Espinoza es baja en el América?

El canterano de las Águilas debió abandonar el Clásico Joven a los 29 minutos del encuentro contra Cruz Azul debido a un golpe en la rodilla. A pesar de que puertas adentro señalan que “solo fue un golpe”, Espinoza ha estado entrenando de forma diferenciada en el gimnasio.

Dagoberto Espinoza
Dagoberto Espinoza|@dago_240

Todo parece indicar que Almada no arriesgará al futbolista de 22 años, ya que no se encuentra en óptimas condiciones. El cuerpo técnico contempla darle descanso para no agravar aún más su lesión y extender el tiempo de recuperación.

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La duda que tiene el América para el Clásico Nacional

Uno de los jugadores que podría aparecer como sorpresa dentro de la convocatoria es Alan Cervantes. El mediocampista no formó parte de todos los entrenamientos del equipo previo al duelo contra Chivas. Los reportes señalan que habría sufrido un desgarro, situación que lo alejaría del Clásico Nacional.

América
Alan Cervantes|@alancervantes10

Sin embargo, esta información no fue confirmada por la institución, por lo que Almada podría esperar hasta último momento para sumarlo al equipo. De todos modos, no habría muchos cambios respecto a la lista oficial que utilizó el América para el duelo contra Cruz Azul.

Qué otros jugadores no estarán en el Clásico Nacional con el América

Además de la baja de Dagoberto Espinoza, el cuadro azulcrema tampoco contará con la presencia de José Zúñiga y Víctor Dávila. Ambos delanteros no fueron registrados por el América para este Apertura 2026, ya que se encuentran recuperándose de sus respectivas lesiones y se prefirió dar continuidad a otros jugadores en la lista de extranjeros.

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