HORA EXACTA para ver Xolos de Tijuana vs Puebla, partido de la jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Xolos sale a la cancha del Estadio Caliente para enfrentarse en un duelo de Jornada 12 ante Puebla, el cual se celebrará esta noche de 16 de octubre desde las 9:00 PM.

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El equipo de la frontera norte necesita esos tres puntos pues ubicado de momento en el octavo sitio de la tabla general con 15, su calificación está en riesgo, más aún que su rival de esta noche, el cuadro poblano tiene los mismo puntos en lo que va del certamen.

Los Camoteros marchan con 15 unidades pero con una menor diferencia de goles, lo que los tiene en el noveno sitio por ahora, de ahí que este partido y una posible victoria sea tan relevante.

A considerar rumbo a la recta final del torneo y la calificación, es que Xolos tiene un juego pendiente por lo que aún tiene unos puntos en disputa aunque la mala noticia es que será contra América que es el líder de toda la tabla en México.

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La IA señala como posible ganador del partido de Jornada 12 de la Liga MX entre Xolos y Puebla, al cuadro de Tijuana

Explica que de acuerdo a modelos estadísticos, Xolos tiene un 40 por ciento de probabilidades de salir con la victoria, por un 25 por viento de chances de la franja y un 35 por criente de que culmine en un empate.

Sostiene la IA en su análisis que por antecedentes y funcionamiento, podrían ganar Xolos por un posible marcador de 2-1

¡Rojinegros! ¡Nos vemos mañana en casa! ❤️🖤 🎟️ Los boletos para el duelo vs Puebla están disponibles en taquillas y en @PwrTicket: https://t.co/agRMH7u0cT #DeLaFronteraPalMundo 🌎 https://t.co/OUyGTYfnjB — Xolos (@Xolos) October 15, 2026

Gil Mora, por su primer partido ahora teniendo 18 años de edad

El jugador Gil Mora, quien el miércoles cumplió 18 años de edad, tendrá tentativamente este viernes 16 de octubre, su primer partido como mayor de edad. Posiblemente Sebastián Abreú pueda darle minutos, aunque no ir de inicio, pues se reportó hace semana y media en el marco de los partidos de la Selección Mexicana, su baja por temas de lesion.

Ya pasados algunos días y luego de no haber jugado la jornada 11, quizás Gil Morita pueda entrar a la cancha, más aún cuando el jueves estuvo entrenando con el equipo y también fue a una firma de autógrafos en el Estadio Caliente.