Hora EXACTA para ver el partido de la Hormiga González, Olympiacos vs Volos Football Club en la Copa de Grecia

¡Atención a todos los seguidores de Armando "La Hormiga" González! El mexicano se prepara para afrontar una nueva cita en el balompié europeo.

Tras confirmarse la desafortunada lesión del atacante Ayoub El Kaabi, el joven artillero mexicano asumirá la titularidad absoluta en el ataque del Olympiacos para encarar los octavos de final de la Copa de Grecia.

El conjunto del Pireo saltará a la cancha para medirse cara a cara ante el Volos Football Club en una eliminatoria donde no hay margen de error. Si no te quieres perder un solo minuto del desempeño del delantero mexicano en territorio helénico, aquí en Azteca Deportes te traemos todos los detalles y la hora exacta para seguir el compromiso desde territorio azteca.

Hora exacta del partido Olympiacos vs. Volos

Apunta bien la fecha y la hora en tu agenda para que no te tome por sorpresa el silbatazo inicial de este vibrante choque copero:

Partido: Olympiacos vs. Volos Football Club

Olympiacos vs. Volos Football Club Torneo: Copa de Grecia (Greek Football Cup)

Copa de Grecia (Greek Football Cup) Fecha: Miércoles 9 de septiembre de 2026

Miércoles 9 de septiembre de 2026 Hora EXACTA: 12:45 horas (Tiempo del Centro de México)

(Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Georgios Karaiskakis (El Pireo, Grecia)

La Hormiga González ante un nuevo reto con Olympiacos

La oportunidad de oro ha tocado a la puerta del atacante mexicano. Con la responsabilidad de liderar la ofensiva del Olympiacos para el resto de la temporada, Armando González busca mantener encendida su racha goleadora y consolidarse definitivamente en la alineación estelar del estratega José Luis Mendilibar.

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El Volos FC saldrá al terreno de juego dispuesto a romper los pronósticos y dar la gran campanada como visitante, pero la escuadra rojiblanca apelará a la jerarquía de su plantilla y al cobijo de su ferviente afición en El Pireo para conseguir una nueva victoria.

Sigue minuto a minuto las acciones, el desempeño de la Hormiga González y todos los goles del encuentro a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes.

