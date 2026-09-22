Hora EXACTA para ver los partidos de la Champions League Femenil de la Jornada 1

Con cinco partidos inicia este martes 22 de septiembre la Champions League Femenil 2026-27 con la Jornada 1 de la Fase de Liga entrando en acción los conjuntos de Bayern Munich, Manchester City, Arsenal y Real Madrid. Con dos partidos comienza la jornada a las 10:45 horas y los otros tres a las 13:00 horas tiempo del centro de México.

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¿Cuáles son los partidos de la Champions League Femenil de este martes 22 de septiembre?

A las 10:45 horas arrancará la Jornada 1 con dos encuentros. En territorio alemán, el Bayern Munich se medirá ante el Manchester City en el FC Bayern Campus, en un enfrentamiento de pronóstico reservado entre dos planteles acostumbrados a pelear en lo más alto. A la misma hora, en Italia, el Inter de Milán recibirá al Häcken sueco en el Estadio Ernesto Breda, buscando imponer condiciones en casa ante un rival incómodo en torneos internacionales.

A las 13:00 horas, la intensidad subirá de tono con tres compromisos de gran calidad. En Inglaterra, el conjunto del Arsenal fungirá como local frente al Køge danés en el Meadow Park, con la obligación de desplegar su poderío ofensivo. Mientras tanto, en Turín, la Juventus chocará ante el Benfica sobre el césped del Allianz Stadium, en un pulso táctico entre italianas y portuguesas.

El plato fuerte de la jornada se vivirá en la capital española, donde el Real Madrid enfrentará al PSG en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Las merengues buscan dar un golpe de autoridad ante la escuadra parisina para consolidar sus aspiraciones continentales. Las dos escuadras llegan a este compromiso con 4 victorias y un empate en sus últimos 5 partidos.

¿Cuánto cuestan los boletos para el encuentro entre Real Madrid vs PSG?

El precio de los boletos varían entre 12 euros (237 pesos mexicanos) hasta 24 euros (474 pesos mexicanos)

Precios oficiales de las localidades:



Socios: 12 €

Madridistas Premium: 16 €

Público en general: 24 €

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¿Cómo se juega la Fase de Liga de la Champions League Femenil 2026-27?

18 equipos forman un grupo único en la tabla general.

Cada equipo se enfrenta a seis contrincantes diferentes, repartidos mediante bombos según su coeficiente.

Se juegan tres encuentros en casa y tres fuera por cada equipo.

Sistema de Clasificación y Eliminación

