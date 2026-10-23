La hora para ver EN VIVO la Jornada 8 de la Premier League; día, horario y más

Este fin de semana se llevará a cabo una de las fechas más interesantes que la English Premier League tendrá en este inicio de la temporada 2026 - 2027, motivo por el cual es fundamental que conozcas todos los detalles respecto a la Jornada 8 de la primera división inglesa.

Manchester City y Liverpool pelean la premier League

Será este viernes 23 de octubre cuando la Jornada 8 de la English Premier League dará inicio, misma que se extenderá hasta el siguiente domingo y que traerá consigo juegos que simplemente no te puedes perder, motivo por el cual luce interesante que conozcas sus horarios para la República Mexicana.

¿Quién es el líder, la sorpresa y la decepción de la Premier League 2026 - 2027?

Después de haberse disputado siete juegos de la primera división inglesa, es el Manchester City quien, a pesar de sus constantes polémicas, se mantiene en el primer lugar luego de haber sumado 21 unidades gracias a sus siete victorias, así como 19 goles a favor por solo siete en contra.

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💯partidos en el United para @Amaddiallo_19❤️ https://t.co/9Vu3WIon1J — Manchester United (@ManUtd_Es) October 20, 2026

La sorpresa hasta el momento es el Brighton, quien con sus 16 unidades acecha el liderato general junto al Arsenal. En cuanto a las decepciones, vale decir que tanto el Manchester United como el Tottenham han dejado mucho qué desear al estar en la zona baja de la tabla general.

¿A qué hora son los partidos de la Jornada 8 de la Premier League y por dónde ver?