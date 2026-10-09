La hora para ver EN VIVO la Jornada 6 de la Premier League; día, horario y más

¡La Premier League ha vuelto! Después de dos semanas de espera por el parón debido a la fecha FIFA, la primera división de Inglaterra se dice lista para retornar sus actividades y qué mejor que hacerlo a través de la Jornada 6, misma que se llevará a cabo entre el 10 y el 12 de octubre.

Haaland es presentado como la nueva portada del EA Sports FC | eProtagonistas

Se trata de la Liga más competitiva e importante que existe en la actualidad con figuras de talla internacional como Elring Haaland, Bruno Fernandes, Cole Palmer y Declan Rice, por citar algunos ejemplos. Por tal motivo, es preciso que sepas todos los detalles respecto a la Jornada 6 de la Premier League.

¿Quién lidera la Premier League y quién está en el último lugar de la clasificación?

Después de cinco fechas disputadas, y a pesar de todas las polémicas que arrastra debido a cuestiones financieras, es el Manchester City quien lidera la tabla general de la English Premier League al registrar 15 unidades tras cinco victorias, así como 13 goles a favor y solo cinco en contra.

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Arsenal’s number 7️⃣ https://t.co/PKKZQCfEN9 — Premier League (@premierleague) October 8, 2026

Del otro lado de la moneda se encuentra el Tottenham, quien pese a la inversión millonaria que sostuvo en el pasado mercado de transferencias se ubica en la última posición de la tabla general al registrar solo dos empates por tres derrotas, siendo uno de los tres equipos que no ha conseguido la victoria.

El Arsenal, actual campeón de la Premier League, persigue de cerca al City en la zona alta de la clasificación, mientras que el Brighton ha sorprendido a propios y extraños al formar parte de la tercera posición por encima de otros equipos representativos como el Liverpool, Chelsea y Manchester United.

¿Dónde ver la Jornada 6 de la Premier League este fin de semana?