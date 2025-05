Necaxa vs Tigres: Horario de los Cuartos de Final de ida del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX

Este lunes 5 de mayo del 2025, se dio a conocer el horario y la fecha en que se va a disputar los partidos de ida y de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX. Los encuentros son: Toluca vs Rayados, América vs Pachuca, Cruz Azul vs León y Tigres vs Necaxa.

Tras varios días de espera en lo que se terminaba de definir el Play In, ya los equipos volverán a la actividad para pelear por el título y uno de los encuentros que puede estar más parejo es el Tigres vs Necaxa pues se enfrenta el cuarto contra el quinto lugar de la tabla.

Resumen: Tigres 2-1 Pumas | Jornada 17 Liga BBVA MX, Clausura 2025

Fecha y hora del Necaxa vs Tigres partido de ida Cuartos de Final

El partido de ida de los Cuartos de Final entre Necaxa vs Tigres se jugará el jueves 8 de mayo del 2025 en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El encuentro se jugará en el Estadio Victoria.

¡Se armó la fiesta bonita en Aguascalientes, que ya este jueves tenemos 4tos de Final en casa! 🏟 ¡Nos vemos este jueves en el Victoria a las 19:00h! #RayoHastaElFin4l ⚡

(La vuelta, el domingo a las 21:10h) pic.twitter.com/706VF7HP3t — Club Necaxa (@ClubNecaxa) May 5, 2025

¿Dónde ver el Necaxa vs Tigres EN VIVO y Gratis?

El partido lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS a través del canal de Azteca Siete, en la app y sitio web de Azteca Deportes. El encuentro tendrá el análisis y la narración de Christian Martinoli, Luis García, David Medrano y Zague.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta?

El encuentro de vuelta de Tigres vs Necaxa de los Cuartos de Final del Clausura 2025 de la Liga BBVA MX se jugará el domingo 11 de mayo del 2025 en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.